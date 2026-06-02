El escurridor de platos se puede llevar sobre la encimera, a un costado del fregadero o de manera oculta, para eliminar la contaminación visual de la cocina. Pero hay utensilios hechos de diferentes materiales, como las 5 opciones para reemplazar el tradicional por soluciones de aluminio duradero o de polipropileno.

La ventaja del escurridor de platos hechos de polipropileno es que resisten a los productos químicos y a altas temperaturas. Asimismo, es muy ligero, aunque no son para toda la vida, ya que se vuelven frágiles a los 18 o 24 meses de uso continuo en la cocina, donde puedes reemplazar la tarja por 5 soluciones de acero inoxidable duradera con cascada.

Escurridor de platos de polipropileno duradero

1. Bandeja de secado: La base está hecha de polipropileno, mientras que la rejilla se encuentra elevada para que los platos se sequen más rápido. Lo mejor de todo es que es fácil de limpiar y no ocupa mucho espacio en la cocina.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones de prolipropileno duradero|Pinterest



2. Escurridor plegable: Se instala y se quita cuando no se necesita. Ayuda a eliminar la contaminación visual de la cocina, ya que se puede guardar dentro de un cajón.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones de prolipropileno duradero|Pinterest

3. Organizador vertical: Esta opción es ideal para las cocinas pequeñas. Su estructura de polipropileno con ranuras ayuda a que los platos se sequen con mayor rapidez.

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4. Almacenamiento con bandeja oculta: Este escurridor de platos, que también puede servir como un organizador debido a sus compartimentos para vasos y cubiertos. La bandeja inferior es la que se encargará de hacer la magia al recoger el agua sin que quede a la vista.

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5. Carrito escurridor: Esta opción es ideal para las cocinas donde el espacio junto al fregadero es limitado. Cuenta con varios niveles, tanto para platos, vasos y utensilios, como con una bandeja inferior que almacenará el agua. Cabe mencionar que también se puede utilizar como almacenamiento temporal de los utensilios.