5 opciones para reemplazar el despachador de agua por soluciones más aesthetic

Durante muchos años, el despachador de agua era el tradicional que tenía el garrafón a la vista de todos en la cocina y las oficinas, pero con el paso de los años las tendencias han ido cambiando, por lo que ahora las personas optan por aparatos que son más elegantes y que se integran con el diseño, en pocas palabras más aesthetic.

Algunos expertos en decoración como Elizabeth Muraro Hague, han comentado que en la actualidad, se busca eliminar los elementos visuales que son muy grandes, esto para darle una estética más armoniosa al diseño, por lo que el despachador de agua está siendo sustituido por las nuevas tendencias.

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Estación de hidratación integrada

Es una de las tendencias más conocidas de los últimos años, se trata de un espacio diseñado para tener agua fría y bebidas refrescantes, el objetivo del diseño de esto es eliminar el desorden visual y hacer que la cocina se vea mucho más sofisticada.

Dispensadores ocultos en gabinetes

Una de las opciones que ha tomado más fuerza entre los diseñadores de interiores es la de esconder el despachador en los muebles o gabinetes que están hechos especialmente para cumplir esa función, lo que genera que visualmente, todo se vea más ordenado.

Sistemas de agua empotrados

En muchas de las cocinas modernas, se diseñan sistemas de agua que van empotrados, siendo una de las soluciones más elegantes para poder decirle adiós a los garrafones por completo, lo que también es una gran forma de ahorrar espacio y darle una vista más elegante.

Carritos o estaciones minimalistas

Es otra de las tendencias que ha ganado mucha fuerza en los últimos años, ya que los espacios más pequeños pueden ser usados para poner estos carritos dispensadores, los cuales también son decorativos, por lo regular usados con maderas claras o metal.

Dispensadores modernos con diseño minimalista

En la actualidad, son varias las marcas que le han dado más importancia a este tipo de situaciones, donde el diseño se mezcla con la funcionalidad, por lo que ha hecho dispensadores pensados en el minimalismo para el interior de un hogar.

