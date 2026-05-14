El secreto para tener cejas pobladas después de los 50; haz esto para fomentar el crecimiento
Estos son algunos de los mejores consejos que puedes seguir para tener cejas pobladas después de los 50 años. ¡Ser constante y perseverante es clave!
Entre los 40 y 50 años tus cejas pueden tener cambios significativos, lo cual a veces resulta notorio en su densidad, tamaño y textura. Al tratarse del marco natural de la cara, es natural preocuparse por su aspecto y querer mantenerlo. Sin embargo, existen pequeñas acciones que puedes implementar en tu vida para fomentar el crecimiento y tener cejas pobladas de manera natural.
Hay varias razones por las cuales después de los 50 tus cejas pueden ser más escasas. "Conforme envejecemos el crecimiento de cabello se vuelve lento, la producción de colágeno decrece y los folículos se vuelven más pequeños", explica la dermatóloga Dara Spearman para Oprah Daily. También intervienen los cambios hormonales que llegan con la menopausia.
Cómo hacer crecer las cejas después de los 50
De acuerdo con la especialista Shavata Singh para el portal Good Housekeeping, el cuidado consistente es la clave para hacer crecer las cejas después de los 50. Se trata de tener una rutina perseverante y adecuada a tus necesidades, así como sucede con el skincare. Estos son algunos consejos significativos para lograr tu cometido.
- Según Shavata Singh, es muy importante priorizar la forma natural de la ceja, sin estar cortando de más porque esto puede afectar el crecimiento a largo plazo. Si quieres retirar pelo, debe ser al mínimo y basándote en tu forma natural.
- En tu rutina de skincare, incluye limpiar muy bien cualquier rastro de maquillaje de tus cejas; esto hazlo diario, pues de lo contrario puedes contribuir al debilitamiento.
- Hay ingredientes naturales que pueden ser nutritivos para tus cejas y fortalecerlas, pero solo si los usas con constancia. Puedes aplicar, por ejemplo, aceite de ricino (también llamado aceite de castor); la actriz Helen Mirren ha abogado por esta opción.
- De acuerdo con Women's Health, el aceite de oliva también puede ser un gran aliado, en sustitución al aceite de ricino. Es rico en vitamina E y contiene ácidos grasos que son como alimento para tus folículos.
- Si quieres recurrir a un sérum para cejas, busca ingredientes como péptidos, biotina, pantenol o extractos botánicos; estos ingredientes ayudan a fortalecer el cabello y fomentar el crecimiento.
- Una dieta rica en hierro y proteína puede contribuir al crecimiento. Consume regularmente cereales, frutos secos, claras de huevo, granos enteros, carne magra, salmón y atún.