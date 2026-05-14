El secreto para tener cejas pobladas después de los 50; haz esto para fomentar el crecimiento

Entre los 40 y 50 años tus cejas pueden tener cambios significativos, lo cual a veces resulta notorio en su densidad, tamaño y textura. Al tratarse del marco natural de la cara, es natural preocuparse por su aspecto y querer mantenerlo. Sin embargo, existen pequeñas acciones que puedes implementar en tu vida para fomentar el crecimiento y tener cejas pobladas de manera natural.

Hay varias razones por las cuales después de los 50 tus cejas pueden ser más escasas. "Conforme envejecemos el crecimiento de cabello se vuelve lento, la producción de colágeno decrece y los folículos se vuelven más pequeños", explica la dermatóloga Dara Spearman para Oprah Daily. También intervienen los cambios hormonales que llegan con la menopausia.

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Cómo hacer crecer las cejas después de los 50

De acuerdo con la especialista Shavata Singh para el portal Good Housekeeping, el cuidado consistente es la clave para hacer crecer las cejas después de los 50. Se trata de tener una rutina perseverante y adecuada a tus necesidades, así como sucede con el skincare. Estos son algunos consejos significativos para lograr tu cometido.

