Así puedes reemplazar la tabla para picar tradicional por soluciones más aesthetic

La tabla para picar tradicional está hecha regularmente de madera o plástico y cada uno de estos materiales tiene su finalidad, por lo que se recomienda tener ambas en la cocina. Pero en este 2026 hay en el mercado otras soluciones más aesthetic con las que puedes reemplazarlas. Conoce las 5 opciones para sustituir el escurridor de platos por otro tipo de alternativas.

Una de las tablas tradicionales para picar es la que está hecha de madera, la cual es considerada la mejor en el mercado por su durabilidad. Ello se debe en gran medida a que su material fue sacado de arce, nogal, teca o bambú. Un plus es que son higiénicas y no desgastan el filo del cuchillo. Estas son las 4 ideas para sustituir las puertas de clóset por opciones más modernas y económicas.

El mármol es el material con el que puedes reemplazar las tradicionales tablas para picar.|Pinterest

Mientras que la tabla para picar de plástico es ideal para maniobrar las carnes crudas. Es importante mencionar que se debe tener en la cocina por lo menos 2 utensilios, para así evitar la contaminación cruzada.

El reemplazo de la tabla para picar tradicional

La tabla de mármol es el reemplazo natural de la tradicional, ya que, debido a la piedra de la que está hecha, ofrece una elegante apariencia y le va bien a las cocinas modernas. Además, destaca por su durabilidad y se encuentra disponible en diferentes tamaños.

La superficie es lisa y fría, por lo que no solo se puede usar para picar alimentos, sino también para trabajar con masa, ya que no se pega sobre la tabla. Sin embargo, un punto en contra es que puede llegar a acumular bacterias y restos de comida debido a su superficie porosa si no se lava adecuadamente.

La diferencia de precios de las tablas de picar

La tabla de picar de madera tiene un precio en el mercado de a partir de 200 pesos. Existen paquetes de 3 utensilios, por lo que no es un precio tan descabellado. Mientras que la hecha de plástico es un poco más económica, ya que hay algunas opciones que están en menos de 100 pesos.

Entre tanto, la tabla de picar de mármol es más cara en el mercado, ya que hay algunas opciones que tienen un precio de más de 500 pesos, convirtiéndose en las más costosas de la lista.