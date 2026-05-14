Nuevos detalles del caso de Vadhir Derbez; ¿en qué va la denuncia?

La familia de Eugenio ha sido muy golpeada por la opinión pública en general. En la conversación digital se bromea que son los únicos que aparecen en las producciones de cine nacional, por lo que la gente “ya se hartó” de ellos. Sin embargo, la polémica se puso seria cuando Vadhir Derbez declaró que está en medio de una denuncia por abuso sexual, aunque él negó todo de inmediato. Así va el caso del hijo del conocido comediante.

"¡Seco no estoy!”, Eduardo Yáñez sorprende al ser cuestionado sobre su presente amoroso

¿Qué ha pasado en el caso de Vadhir Derbez?

A principios de mes el hijo de Eugenio Derbez y Silvana Prince comentó ante los medios que está en medio de una denuncia por abuso sexual. Sin embargo, el joven de 35 años defendió su inocencia desde el primer momento. Por ello, la polémica se fue contra un miembro de la ya mencionada polémica familia.

Sin embargo, parte de lo dicho por Vadhir Derbez y su cuerpo legal es que esto es un intento de extorsión. Presentaron mensajes que le llegaron al cantante, donde le pedían cerca de 6 millones de pesos para dejar la denuncia en paz. Y básicamente lo amenazaron con meterlo preso si no cedía a las peticiones.

Ante eso, reportes periodísticos como los de Ventaneando investigaron a la agencia de la modelo de 19 años que emitió la denuncia. La empresa llamada GLOW Model Management supuestamente tiene oficinas en CDMX, pero cuando el equipo profesional de TV Azteca acudió al sitio… los vigilantes del edificio desconocieron a la agencia. Además vía telefónica no atendieron.

@tvaztecachihuahua #Espectáculos | Vadhir Derbez aseguró haber sido víctima de una presunta extorsión luego de una denuncia presentada en su contra ⚖️🎭 . #VadhirDerbez #Espectáculos #Denuncia #Famosos ♬ original sound - TV Azteca Chihuahua

¿Es falso el caso de la denuncia contra Vadhir Derbez?

El planteamiento inicial del acusado (Vadhir Derbez) siempre fue un intento de extorsión. Los números de la agencia pertenecen a México y Colombia. Aunque por temas de seguridad es obvio que la modelo no saldría a la luz con su denuncia, se argumenta que o no existe o es un conejillo de indias de grupos delictivos que pusieron en la mira al actor.

Hasta ahora la familia del actor se ha mostrado cercana a Vadhir desde lo público. Y tal como lo presumen entre ellos, todos los Derbez han dado el total respaldo a un joven que ha hecho carrera en la actuación, comedia y hoy fuertemente allegado al ámbito musical.