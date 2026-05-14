Suegra de Carolina Flores asegura que el feminicidio de la exreina de belleza “fue un accidente”

Cuando se dio a conocer la detención de la suegra de Carolina Flores, se dieron a conocer más detalles sobre los hechos, explicando las pertenencias que llevaba la señora. Pero dentro de la información que ha sorprendido a todos, se destaca que ella aseguraba que el feminicidio de la exreina de belleza se trataba de un accidente.

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Las declaraciones sobre los hechos ocurridos en Polanco han generado mucho ruido, ya que la señora intentó justificar los hechos cometidos. Te detallaremos todo lo que se sabe.

¿Qué dijo Erika María Herrera sobre la muerte de la exreina de belleza?

No olvidemos que la suegra de Carolina Flores, después de cometer el feminicidio de la exreina de belleza el 15 de abril, la señora Erika Maria Herrera huyó del país; durante algún tiempo no se supo dónde se encontraba el paradero de la señora.

Pero fue hasta el 29 de abril cuando la culpable fue detenida en Venezuela. Fue así que Douglas Rico, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del país venezolano, detalló que la mujer aseguró que la muerte de su nuera en realidad había sido un accidente.

Además, dentro de las declaraciones realizadas, explicó que hasta el momento no se tiene información sobre el paradero del arma utilizada en el supuesto “accidente”, detallando que la principal culpable no recordaba dónde había quedado. Explicando que el arma de fuego era de su difunto esposo y que minimizaba el objeto al llamarlo “un juguetico”.

¿Cuándo va a ser extraditada?

No olvidemos que la suegra de Carolina Flores mató a la joven exreina de belleza con un arma de fuego en el interior de su vivienda en Polanco, dándole varios disparos, los cuales causaron su muerte en el lugar. Las imágenes de los hechos han dominado las redes, demostrando que antes del terrible suceso se había generado una buena plática entre ellas, nada sospechoso.

Con la noticia de su detención, las autoridades han explicado que el proceso de extradición se mantiene, pero todavía no se tiene fecha exacta para que la mujer llegue al país para ser presentada frente a las autoridades por el feminicidio de la joven de 27 años.