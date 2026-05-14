VIDEO: Mar Lara, novia de Mario Girón, fue detenida por la policía; esto es lo que se sabe

En las últimas horas el nombre de Mar Lara se ha viralizado en redes sociales luego de que saliera a la luz un video donde aparentemente fue detenida la noche de este miércoles 13 de mayo 2026 por parte de elementos de seguridad, tras darse a conocer esta noticia rápidamente se encendieron las alarmas entre sus seguidores quienes mostraron preocupación por la también pareja sentimental de Mario Girón.

Las imágenes que comenzaron a circular en distintas plataformas muestran como la artista se encuentra aparentemente en las afueras de un condominio cuando un policía se le acerca para intercambiar algunas palabras y después le pide que suba a la patrulla, con un rostro algo molesta y sorprendida Lara accede a las indicaciones del oficial.

¿Por qué fue detenida la ex participante de La Academia, Mar Lara?

Hasta el momento, no existe algún comunicado oficial por parte de las autoridades o del equipo de la cantante que confirme la supuesta detención relacionada con un aparente incidente que hasta esta hora es poco clara e incluso versiones indican que pudo tratarse de algún malentendido.

¿Cómo ha sido la reacción de Mar Lara tras su supesta detención?

Tras viralizarse las imágenes fue la misma intérprete de "Se tenía que terminar" quien salió a desmentir la información y a través de sus redes oficiales colgó un mensaje donde señala que todo se trató de un mal entendido pidiendo perdón a quienes se asustaron, sin embargo, pronto saldría a dar detalles de lo que realmente ocurrió y finalmente cerró el mensaje señalando que se ríe de lo que se ha dicho, ante estas palabras queda más que esclarecido que la exparticipante de la La Academia se encuntra bien y no atraviesa por nungún proceso legal.

Gente hermosa, ya vi que muchos de ustedes se enteraron, perdón por el susto, todo fue un malentendido, les explicaré mañana, estoy repasando todo lo que han dicho JAJAJAJA, son demasiado, en fin, los quiero a todos, perdón por haber estado desaparecida, escribió en su cuenta de X.

Gente bellaaa, ya vi que muchos se enteraron, una disculpa por el susto, todo fue un mal entendido, mañana les explico🫠



Voy viendo todo lo que han dicho JAJAJAJA se pasan, en fin, lxs amo, lamento mucho la ausencia😓🫶🏻 — Mar Lara 🌊 (@MarLara_Oficial) May 14, 2026

Debido a la magnitud de la noticia hay algunos internautas que han comentado que la tdetención pudo ser tema de ella para dar a conocer cierto proyecto o que esta planeado, por lo que ha causado risas e incluso se han creado imágenes donde indican que ofrecería un concierto "desde la cárcel". Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo que la artista haya recurrido a estas estrategías. Por el momento sólo queda esperar la versión de Lara.

¿Quién es Mar Lara y cómo fue su paso por La Academia?

Mar Lara es una cantante y compositora originaria de Guadalajara, Jalisco, en 2024 participó en la La Academia donde destacó por su capacidad vocal, además, de tener un acercamiento con el público.

Tras su salida de La Academia Lara ha presentado un crecimiento en su carrera artística debido a que ha lanzado música nueva y ha realizado presentaciones en distintas ciudades. Su nombre se volvió tendencia en múltiples ocasiones por la cercanía que mantenía con Mario Girón, con quien compartió escenario en el reality.

Desde su salida de La Academia, Mar Lara y Mario Girón continuaron apareciendo juntos en diversos momnetos y lugares, pero meses después, ambos confirmaron que mantenían una relación sentimental, actualmente Lara y Girón se han convertido es una de las parejas favoritas de los fans de la Academia.