7 peinados para que las niñas usen en una boda o fiesta elegante
Un vestido bonito merece un peinado que esté a la altura. Estas propuestas son perfectas para bodas y celebraciones donde las pequeñas también quieren lucirse
Elegir el peinado adecuado puede hacer que el look de una niña se vea especial sin necesidad de recurrir a estilos demasiado complicados. Para una boda, bautizo, graduación o fiesta formal, existen alternativas que combinan trenzas, recogidos, ondas y accesorios, adaptándose tanto al tipo de cabello como a la personalidad de cada pequeña. Antes de elegir, conviene considerar qué tan cómodo será para la niña llevarlo durante varias horas. Un peinado bonito también debe permitirle moverse, jugar y disfrutar de la celebración sin que los accesorios o las ligas le causen molestias.
7 ideas de peinados elegantes para niñas
Desde recogidos clásicos hasta opciones con el cabello suelto, estas propuestas pueden adaptarse a diferentes largos y texturas. Además, algunos accesorios como listones, broches o flores pueden darle un toque más festivo al resultado.
- Corona de trenzas. Una o dos trenzas que rodean la cabeza crean un efecto delicado y romántico. Es una buena alternativa para mantener el cabello recogido y añadir un detalle diferente sin sobrecargar el peinado.
- Moño alto de bailarina. Este recogido reúne el cabello en la parte superior de la cabeza formando un moño pulido y elegante. Puede complementarse con un pequeño lazo o broche y combina especialmente bien con vestidos de cuello alto o diseños que dejan la espalda al descubierto.
- Semirecogido con ondas. Si la niña prefiere llevar parte del cabello suelto, un semirecogido con ondas suaves puede ser una opción sencilla. La parte frontal se lleva hacia atrás y puede sujetarse con un broche, una pinza decorativa o un listón.
- Trenza cascada. Este estilo combina una trenza lateral con mechones que quedan sueltos a lo largo del cabello, creando un efecto de movimiento. Es una alternativa apropiada para quienes buscan un peinado arreglado sin recoger completamente la melena.
- Coleta con ligas y burbujas. Una coleta alta o lateral puede dividirse en varias secciones con pequeñas ligas para crear el característico efecto de burbujas. Es una propuesta más moderna y divertida que puede personalizarse con ligas del color del vestido o pequeños accesorios.
- Moño bajo con trenzas cruzadas. El cabello se recoge en la nuca y se incorporan pequeñas trenzas que se cruzan antes de integrarse al moño. El resultado es un peinado elegante que puede funcionar especialmente bien con vestidos de escote abierto o detalles en los hombros.
- Cabello suelto con tocado de flores. Para las niñas que disfrutan llevar el cabello suelto, unas ondas ligeras acompañadas de una diadema, corona o broche floral pueden ser suficientes para darle un aire de celebración. Los tonos blancos, crema o pastel pueden combinar fácilmente con distintos vestidos.