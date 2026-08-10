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7 peinados para que las niñas usen en una boda o fiesta elegante

Un vestido bonito merece un peinado que esté a la altura. Estas propuestas son perfectas para bodas y celebraciones donde las pequeñas también quieren lucirse

7 peinados para que las niñas usen en una boda o fiesta elegante
Peinados para que las niñas usen en una boda o fiesta elegante|Canva

Escrito por: Melannie Alba | DR

Elegir el peinado adecuado puede hacer que el look de una niña se vea especial sin necesidad de recurrir a estilos demasiado complicados. Para una boda, bautizo, graduación o fiesta formal, existen alternativas que combinan trenzas, recogidos, ondas y accesorios, adaptándose tanto al tipo de cabello como a la personalidad de cada pequeña. Antes de elegir, conviene considerar qué tan cómodo será para la niña llevarlo durante varias horas. Un peinado bonito también debe permitirle moverse, jugar y disfrutar de la celebración sin que los accesorios o las ligas le causen molestias.

7 ideas de peinados elegantes para niñas

Desde recogidos clásicos hasta opciones con el cabello suelto, estas propuestas pueden adaptarse a diferentes largos y texturas. Además, algunos accesorios como listones, broches o flores pueden darle un toque más festivo al resultado.

  1. Corona de trenzas. Una o dos trenzas que rodean la cabeza crean un efecto delicado y romántico. Es una buena alternativa para mantener el cabello recogido y añadir un detalle diferente sin sobrecargar el peinado.
  2. Moño alto de bailarina. Este recogido reúne el cabello en la parte superior de la cabeza formando un moño pulido y elegante. Puede complementarse con un pequeño lazo o broche y combina especialmente bien con vestidos de cuello alto o diseños que dejan la espalda al descubierto.
  3. Semirecogido con ondas. Si la niña prefiere llevar parte del cabello suelto, un semirecogido con ondas suaves puede ser una opción sencilla. La parte frontal se lleva hacia atrás y puede sujetarse con un broche, una pinza decorativa o un listón.
    Peinado elegante para niñas
    7 peinados para que las niñas usen en una boda o fiesta elegante|Pinterest
  4. Trenza cascada. Este estilo combina una trenza lateral con mechones que quedan sueltos a lo largo del cabello, creando un efecto de movimiento. Es una alternativa apropiada para quienes buscan un peinado arreglado sin recoger completamente la melena.
  5. Coleta con ligas y burbujas. Una coleta alta o lateral puede dividirse en varias secciones con pequeñas ligas para crear el característico efecto de burbujas. Es una propuesta más moderna y divertida que puede personalizarse con ligas del color del vestido o pequeños accesorios.
  6. Moño bajo con trenzas cruzadas. El cabello se recoge en la nuca y se incorporan pequeñas trenzas que se cruzan antes de integrarse al moño. El resultado es un peinado elegante que puede funcionar especialmente bien con vestidos de escote abierto o detalles en los hombros.
    Peinados elegantes para niñas
    7 peinados para que las niñas usen en una boda o fiesta elegante|Pinterest
  7. Cabello suelto con tocado de flores. Para las niñas que disfrutan llevar el cabello suelto, unas ondas ligeras acompañadas de una diadema, corona o broche floral pueden ser suficientes para darle un aire de celebración. Los tonos blancos, crema o pastel pueden combinar fácilmente con distintos vestidos.
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