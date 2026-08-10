7 peinados para que las niñas usen en una boda o fiesta elegante

Elegir el peinado adecuado puede hacer que el look de una niña se vea especial sin necesidad de recurrir a estilos demasiado complicados. Para una boda, bautizo, graduación o fiesta formal, existen alternativas que combinan trenzas, recogidos, ondas y accesorios, adaptándose tanto al tipo de cabello como a la personalidad de cada pequeña. Antes de elegir, conviene considerar qué tan cómodo será para la niña llevarlo durante varias horas. Un peinado bonito también debe permitirle moverse, jugar y disfrutar de la celebración sin que los accesorios o las ligas le causen molestias.

7 ideas de peinados elegantes para niñas

Desde recogidos clásicos hasta opciones con el cabello suelto, estas propuestas pueden adaptarse a diferentes largos y texturas. Además, algunos accesorios como listones, broches o flores pueden darle un toque más festivo al resultado.

