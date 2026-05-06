3 lugares para comer cerca del Estadio GNP Seguros si asistirás al concierto de BTS en México

Es oficial, falta un día para que se lleve a cabo el primer concierto de la exitosa banda de k-pop, BTS, en México. Sin embargo, en esta ocasión te presentamos tres opciones con diferente comida deliciosa para que acudas antes del esperado evento y así estés llena de energía para gritar, cantar y bailar en todas las canciones.

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BTS en México: ¿Cuáles son los mejores lugares para comer cerca del Estadio GNP Seguros?

Previo al concierto de BTS te presentamos tres opciones distintas y muy deliciosas para que comas antes de ingresar al Estadio GNP Seguros. Recuerda que es muy importante que antes del evento hayas comido ya que estarás algunas horas de pie y gastarás mucha energía cantando y bailando.

Sushi cerca del Estadio GNP Seguros

Una forma de honrar este día es comiendo alimentos de origen asiatico como lo es el sushi, es por eso que en esta ocasión te presentamos la opción “Sushi Tsuyoi”, lugar ubicado en Vainilla 438, Granjas México, Iztacalco en Ciudad de México. El establecimiento cierra a las 10: 00 pm y cuenta con diferentes variedades de rollos de sushi, mariscos y carnes preparadas, ramen, tallarines, verduras en salsa agridulce, onigiris, entre otros platillos. Los precios son accesibles por lo que es una opción ideal.

Sushi cerca del Estadio GNP Seguros|Crédito: Pinterest

Tacos cerca del Estadio GNP Seguros

Si eres mexicana seguramente amas los tacos, por lo que en esta ocasión te presentamos una opción deliciosa para comer previo al concierto. “Los tacos de chicle” es un establecimiento ubicado en Canela 204, Granjas México, Iztacalco, en Ciudad de México. Cuentan con tacos de suadero, longaniza, campechanos, pastor, tortas y aguas de sabor así como distintos refrescos. La taquería abre a partir de las 5: 30 pm y los precios son muy accesibles.

Tacos cerca del Estadio GNP Seguros|Crédito: Pinterest

Pizzas cerca del Estadio GNP Seguros

Si lo tuyo es la pizza sin dura amarás esta opción la cuál es “Jireh Pizzas”, lugar ubicado en Av. del Taller 732, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, en Ciudad de México. El establecimiento cuenta con grandes opciones como diversa variedad de pizzas, hamburguesas, pastas, y empanadas. El lugar cierra a las 10: 00 pm.

Pizzas cerca del Estadio GNP Seguros|Crédito: Pinterest

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