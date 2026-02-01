5 planes fáciles y económicos para disfrutar el puente vacacional con tus hijos

El puente vacacional es el momento perfecto para pausar la rutina escolar y laboral, y reconectar con los hijos a través de actividades simples pero significativas. No es necesario viajar lejos ni invertir grandes cantidades de dinero; muchas veces, lo más valioso es el tiempo de calidad.

Aquí te compartimos 5 ideas fáciles y accesibles para disfrutar en familia durante estos días de descanso.

1.- Picnic en un parque cercano

Preparar un picnic es una actividad clásica que nunca falla. Basta con elegir un parque como el Bosque de Chapultepec o La Mexicana para ir a convivir en familia prepara snacks caseros, fruta fresca y una bebida natural. Puedes llevar una pelota o juegos de mesa pequeños, por ser una actividad al aire libre ayuda a que los niños se desconecten de las pantallas y disfruten de la naturaleza.

|pexels

2.- Tarde de cine en casa

Convertir la sala en una mini sala de cine es un plan sencillo y muy esperado por los niños. Elijan juntos las películas, preparen palomitas, apaguen las luces y pueden taparse con cobijitas. Puedes sumar una temática, como cine animado o películas familiares clásicas.

|Pexels

3.- Día de manualidades y creatividad

Con materiales básicos como cartón, colores, tijeras y pegamento, es posible organizar una tarde de manualidades. Desde dibujos y máscaras hasta reciclaje creativo, esta actividad estimula la imaginación y permite que los hijos expresen sus emociones de forma lúdica.

|pexels

4.- Cocinar juntos una receta sencilla

Involucrar a los niños en la cocina fortalece la confianza y fomenta hábitos saludables. Galletas, gelatina, pizzas caseras o ensaladas divertidas son opciones ideales. Además de aprender, los pequeños disfrutan comer algo que ellos mismos ayudaron a preparar.

|pexels

5.- Juegos de mesa o tarde de retos familiares

Rescatar juegos de mesa como la lotería, el dominó o las cartas puede ser muy divertido. También se pueden crear retos familiares, como concursos de adivinanzas, karaoke o pequeñas competencias.

|pexels

Estos planes no solo entretienen, también fortalecen la comunicación y el vínculo emocional entre padres e hijos. El puente vacacional puede ser el pretexto perfecto para recordar que lo más importante no es el lugar, sino compartir el momento.