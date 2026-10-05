5 razones por la que tu bebé rechaza el juguete que antes amaba

Todos los niños en su época de crecimiento y cuando tienen apenas pocos años tienen su juguete preferido, el cual llevan a todos lados y han hecho todo tipo de cosas con este objeto; y que seguramente lo usen para poder conciliar el sueño. Sin embargo, llega un momento en que este juguete dejan de usarlo, lo rechazan por completo e incluso llegan a perderlo, por lo que llevó a los expertos a realizar un estudio y trata de determinar cuál es el significado que esto tiene.

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Durante los primeros años de vida, como así también en la infancia, los niños por lo general juegan con todo tipo de juguetes y que dependerá del tamaño, del objeto con el que quieren jugar, como así también el uso que le dan a cada uno. A su vez, suelen tener cajas con todo tipo de juguetes y que muchos de ellos suelen llevarlo a todos lados.

¿Cómo es que los niños tienen un juguete favorito y lo rechazan?

Por otro lado, todos los niños tienen un juguete favorito que usan todo el tiempo, lo llevan para todos lados y lo han manipulado de todas las maneras posibles, en donde incluso algunos duermen con ellos y que si no estaban cerca de ellos, hacían escándalos y comenzaban a patalear o gritar. Pero, llega un punto en que este juguete deja de ser el favorito, lo que llevó a los expertos cuáles son las cinco razones por lo que lo rechaza, y es que a medida que crece, va cambiando sus capacidades y experiencias.

5 razones por la que tu bebé rechaza el juguete