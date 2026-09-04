El truco para evitar peleas entre hermanos por los juguetes

Los conflictos entre hermanos forman parte de la convivencia y pueden aparecer por situaciones tan simples como querer jugar al mismo tiempo con un juguete. Aunque estas discusiones suelen ser pasajeras, la forma en que los adultos intervienen puede ayudar a que los niños aprendan a resolverla.

Un simple accidente | Lo Que Callamos Las Mujeres

Cuando ambos quieren quedarse con el mismo objeto, es importante evitar tomar partido y buscar alternativas que permitan manejar el desacuerdo. Con algunas estrategias, los padres pueden acompañar a sus hijos para que aprendan a compartir, negociar y respetar su turno.

¿Cómo hablar asertivamente con los niños?

La conversación asertiva consiste en expresar ideas, emociones y necesidades con claridad, respeto y sin agresividad. Con los niños, puede aplicarse escuchando lo que sienten, validando sus emociones y explicando los límites de manera sencilla. También es útil ofrecer alternativas para que participen en la solución de los conflictos.

¿Cómo evitar peleas entre hermanos por un juguete?

Cuando dos hermanos quieren jugar con el mismo juguete, es habitual que aparezcan discusiones, especialmente cuando ambos sienten que deberían tenerlo primero. Para los padres, estos momentos pueden convertirse en una oportunidad para enseñarles a gestionar sus emociones y buscar soluciones de manera conjunta.

Una de las estrategias consiste en evitar tomar partido y ayudar a los niños a identificar cuál es el problema. A partir de allí, pueden plantearse diferentes alternativas, como establecer turnos para que cada hermano tenga un momento determinado con el juguete. También es posible proponer que jueguen juntos, buscar otro juguete que resulte atractivo para ambos o acordar quién lo utilizará primero.

La intervención de los adultos debe adaptarse a la edad de cada niño y a las circunstancias del conflicto. En lugar de resolver siempre la situación por ellos, acompañarlos durante la negociación puede ayudarlos a desarrollar herramientas para escuchar al otro y expresar lo que necesitan.

De esta manera, una pelea cotidiana puede trasformarse en una experiencia para aprender a compartir, negociar y respetar los tiempos de los demás. Con acompañamiento, los niños pueden incorporar recursos que les permitan afrontar futuros desacuerdos de forma tranquila.