No solo es por el peinado; 5 razones por las que los hombres se dejan el cabello largo

Se ha vuelto cada vez más común que los hombres, sin importar su edad, se dejen el cabello largo a fin de contar con distintos estilos de peinado para diferentes ocasiones sociales o laborales. Sin embargo, más allá de este aspecto, existen otras razones por las cuales los varones han tomado esta decisión conscientemente.

Seguramente has notado como personas cercanas a tu círculo convencional han decidido dejarse crecer el pelo para tener un cabello más largo y grueso, lo cual les permite jugar con distintos modelos de peinado. Además, existen otras características las cuales, de acuerdo con expertos en belleza, también son fundamentales para su decisión.

¿Por qué los hombres han comenzado a dejarse el cabello largo?

En esencia, contar con cabello largo les permite a los hombres tener un estilo propio que les ayuda a formar una expresión más clara y concreta de su individualidad, así como de la personalidad que los caracteriza. De hecho, expertos en moda detallan que esto no es más que un reflejo de su identidad y del deseo de destacar entre los demás.

#BarberTips #BarberiaMX #EstiloMasculino ♬ sonido original - Autentica Barberia @autentica.barberia ✂️ Quieres dejarte el pelo largo, pero entre más crece peor se ve Esto es lo que te está fallando 👇 Dejarte el cabello largo no es dejarlo al abandono. Si no tiene forma, volumen ni estructura, solo te ves greñudo 😬 ✔️ Aunque lo quieras largo, tienes que cortarlo mínimo una vez al mes ✔️ Pide capas para que tenga caída y no se aplaste ✔️ Ajusta contornos limpios para que siempre te veas arreglado Así tu pelo crece mejor, se ve con estilo y se peina fácil 💈 Si no sabes cómo hacerlo, cáele a Barbería Authentica en Santa Catarina #PeloLargoHombre

Del mismo modo, dejarse el cabello largo puede derivar de la influencia en cuanto a tendencias de moda que hay en los hombres, mismas que han crecido en los últimos años. Otro punto a detallar es que, en algunas culturas, el pelo largo cuenta con significados tradicionales, por lo que algunas personas deciden dejarlo así para conectar con sus raíces más principales.

Tener el cabello largo también puede ser un signo de resistencia y rebelión ante las normas sociales o el “deber ser” impuesto por la sociedad actual. Finalmente, la influencia de sus cantantes o artistas favoritos, así como de sus deportistas más seguidos, también podría ser una razón por la cual intentan “copiar” este estilo.

¿Dejarse el cabello largo puede ser un signo de comodidad en hombres?

Hay que tener en cuenta que las razones detrás de esto pueden ser mucho más fáciles y sencillas. Por ejemplo, existen hombres que deciden tener el cabello largo por simple comodidad, pues se sienten mucho más cómodos amarrándolo sin la necesidad de tener que peinarlo mediante el uso de distintos productos químicos.