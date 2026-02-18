5 recetas de exfoliantes naturales para eliminar la “piel de gallina” y lucir unas piernas lisas y tersas si eres una mujer de 30 a 40 años

Durante la temporada de frío descuidamos la piel de nuestras piernas y brazos debido a que siempre utilizamos pantalones y playeras de manga larga, sin embargo, cuando empieza a sentirse el calor de la primavera y queremos utilizar prendas más frescas notamos que nuestra piel se ve apagada, seca y con apariencia de “piel de gallina”.

Cuando estamos en la edad de los 30 empieza a preocuparnos esta situación ya que esa piel de gallina resalta en nuestras piernas y brazos, esos pequeños granitos que nos hacen sentir inseguras, pero esta apariencia física es más común de lo que pensabas y es conocida como queratosis pilaris y se produce por la acumulación de queratina provocando que se tapen los folículos. Para poder mejorara la apariencia de tu piel de te dejamos 5 recetas de exfoliantes naturales que te ayudarán a lucir unas piernas tersas.



Azúcar y aceite de coco: Mezcla una cucharadita de azúcar con otras dos de aceite de coco, incorpóralas a tus piernas y da masajes circulares, por 3 o 5 minutos, después enjuaga con abundante agua e hidrata con tu crema corporal de preferencia. Gracias a estos ingredientes tendrás exfoliación e hidratación en un solo paso.

|Pexels Café molido y aceite de almendras: Agrega una cucharadita de aceite de almendras en un recipiente pequeño de plástico, igual agrega una de café y mezcla, no incorpores los ingredientes por mucho tiempo ya que el café suele disolverse y evitará que tengas una exfoliación efectiva. Cuando tengas la mezcla masajea tus piernas con estos ingredientes por al menos 5 minutos.

|Pexels Avena molida y miel: La fusión de estos dos ingredientes es una bomba de exfoliante e hidratación para aquellos que tienen piel sensible, solo agrega dos cucharaditas de miel y una de avena molida en un recipiente y da un masaje en tus piernas con la mezcla, esto te ayudará a retener humedad.

|Pexels Azúcar morena y jugo de limón: Este exfoliante solo se aplica por las noches ya que contiene limón y este puede llegar a manchar la piel si se expone al sol, pero aunque parezca riesgoso este es ideal para mejorar la apariencia desigual.

|Pexels Sal de mar y aceite de oliva: Úsalo máximo una vez a la semana ya que por la sal la piel puede resecarse, sin embargo, te dará una exfoliación profunda.

