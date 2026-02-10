¿Cómo cuidar de tus labios resecos con vaselina si eres una mujer madura de 60 a 65 años?

Durante esta temporada de frío es común que nuestros labios se resequen, principalmente si eres una mujer que ronda entre los 60 y 65 años es más visible que se destaque esta zona afectada, por lo que aquí te dejamos algunos tips para cuidar de ellos sin tener que gastar tanto y solo recurrir a la vaselina.

Por su nivel de humectación y protección la vaselina de uso cosmético se ha colocado como una pomada que no debe de faltar en nuestra casa o botiquín, ya que nos saca de un apuro en cuestión de minutos si se trata de reparar nuestra piel.

Antes de que tus labios se resequen puedes prevenir el agrietamiento con exfoliantes caseros a base de vaselina después puedes aplicar crema humectante, crema de cacao para labios y hasta la propia vaselina.

A continuación te dejamos 3 mascarillas para labios con vaselina para prevenir la resequedad.

Vaselina con azúcar: Combina un poco de vaselina con azúcar y frota la mezcla en tus labios entre 1 o 2 minutos, después retira suavemente el exceso con una pedazo de papel y enjuaga con agua fría, finalmente aplica crema de caco para labios.

No se recomienda utilizar la vaselina como lubricante, según los expertos|Pixabay Vaselina con miel: La mezcla de miel con vaselina es una receta completamente natural que te ayudará a suavizar y dar luminosidad. La capa protectora que crea la vaselina para sellar la humedad más las propiedades antibacterianas de la miel crean una bomba de hidratación para pieles secas o maduras.

Este alimento incrementa los niveles de la testosterona, la hormona encargada del deseo sexual en sangre, gracias a su alto contenido en minerales y vitamina B y C. Imagen, Pixabay. Vaselina con aloe vera: Las propiedades calmantes, refrescantes y regeneradoras que identifican al aloe vera más la vaselina crearán uno de los humectantes y cicatrizantes más efectivos, solo mezcla los dos productos y úntalos en los labios, déjalo actuar por 5 minutos y retira con abundante agua, finalmente agrega un humectante.

|Imagen de mozo190 en Pixabay

¿Por qué el frío reseca más los labios de las mujeres maduras?

Con el paso del tiempo nuestro cuerpo va produciendo menos grasa y humedad en la piel, asimismo, se registra un adelgazamiento de la piel de los labios por lo que el frío, viento, contaminación y falta de hidratación provocan que los labios se cuarteen, se resequen, se despellejen y se agrieten provocando dolor y ardor. Asimismo, se pierde colágeno una de las proteínas principales que generan elasticidad e hidratación de la piel.