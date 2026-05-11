5 regalos ideales para sorprender a tu profesor el Día del Maestro este 15 de mayo de 2026

El Día del Maestro se acerca a pasos agigantados y muchos estudiantes han comenzado a buscar buenas opciones de regalo. Si tú eres de aquellos que no busca regalar cosas básicas y que todo mundo da en este día tan especial, tenemos algunas ideas para ti, pues hoy existen muchísimas opciones útiles y con mucho más estilo para sorprender a maestras y profesores este 15 de mayo. Desde planners hasta termos personalizados, aquí te dejamos una lista de ideas que lograrán sacar una sonrisa a tu maestro favorito en su día.

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5 regalos que son ideales para el Día del Maestro

Las maestras y los profesores son parte importante en la educación y formación de todos nosotros, por eso tenemos aquí para ti los regalos ideales para ellos en su día:

Tazas personalizadas que sí dan ganas de usar

Las tazas feneriacas están bien, pero son aburridas y pueden llegar a mostrar desinterés. Es por eso que una taza personalizada puede ser la mejor opción. Puedes ponerle la imagen de su cantante favorito, su personaje favorito y acompañarlo de su nombre. De esta forma la podrá usar con orgullo en la sala de juntas.

Planners y agendas

Si tu profesora o maestro ama la organización, puede que la mejor idea para regalarle sea un planificador o una agenda. Este regalo le ayudará a tener presentes sus horarios, las tareas que deja y sus pendientes. Actualmente, hay muchos diseños y formatos que seguro disfrutará para hacer sus planificaciones semanales.

|Florencia Ceruti/Pexels

Sets de plumas elegantes

Muchos profesores siguen disfrutando trabajar en papel. Si tu maestro o maestra favorita es de ellos, unas plumas bonitas o especiales pueden hacerle el día. Seguro notarás lo mucho que le gustaron, incluso el día que le toque revisar trabajos o tomar notas.

Velas aromáticas

Las velas aromáticas son muy populares hoy en día y recordemos que dar clases puede resultar muy agotador, por lo que este regalo es ideal para ellos.

|Roxana Palos/Pexels

Termos personalizados

Hoy en día es muy común, sobre todo entre adultos jóvenes, cargar con un termo para el café, el matcha o cualquier otra bebida de su elección. Por lo que un termo personalizado o decorado puede ser un regalo muy especial para esa persona que nos enseña todos los días sobre la ciencia, el idioma y las matemáticas.