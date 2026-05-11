5 regalos ideales para sorprender a tu profesor el Día del Maestro este 15 de mayo de 2026
Si tus maestros son especiales, olvídate de los regalos genéricos. Aquí te dejamos ideas bonitas y perfectas para consentir a tu profe este Día del Maestro.
El Día del Maestro se acerca a pasos agigantados y muchos estudiantes han comenzado a buscar buenas opciones de regalo. Si tú eres de aquellos que no busca regalar cosas básicas y que todo mundo da en este día tan especial, tenemos algunas ideas para ti, pues hoy existen muchísimas opciones útiles y con mucho más estilo para sorprender a maestras y profesores este 15 de mayo. Desde planners hasta termos personalizados, aquí te dejamos una lista de ideas que lograrán sacar una sonrisa a tu maestro favorito en su día.
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5 regalos que son ideales para el Día del Maestro
Las maestras y los profesores son parte importante en la educación y formación de todos nosotros, por eso tenemos aquí para ti los regalos ideales para ellos en su día:
Tazas personalizadas que sí dan ganas de usar
Las tazas feneriacas están bien, pero son aburridas y pueden llegar a mostrar desinterés. Es por eso que una taza personalizada puede ser la mejor opción. Puedes ponerle la imagen de su cantante favorito, su personaje favorito y acompañarlo de su nombre. De esta forma la podrá usar con orgullo en la sala de juntas.
Planners y agendas
Si tu profesora o maestro ama la organización, puede que la mejor idea para regalarle sea un planificador o una agenda. Este regalo le ayudará a tener presentes sus horarios, las tareas que deja y sus pendientes. Actualmente, hay muchos diseños y formatos que seguro disfrutará para hacer sus planificaciones semanales.
Sets de plumas elegantes
Muchos profesores siguen disfrutando trabajar en papel. Si tu maestro o maestra favorita es de ellos, unas plumas bonitas o especiales pueden hacerle el día. Seguro notarás lo mucho que le gustaron, incluso el día que le toque revisar trabajos o tomar notas.
Velas aromáticas
Las velas aromáticas son muy populares hoy en día y recordemos que dar clases puede resultar muy agotador, por lo que este regalo es ideal para ellos.
Termos personalizados
Hoy en día es muy común, sobre todo entre adultos jóvenes, cargar con un termo para el café, el matcha o cualquier otra bebida de su elección. Por lo que un termo personalizado o decorado puede ser un regalo muy especial para esa persona que nos enseña todos los días sobre la ciencia, el idioma y las matemáticas.