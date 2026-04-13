Los 5 tips básicos que debes considerar al comprar ‘paca’ o ropa de segunda mano

En México y en otros países es usual comprar ‘paca’ o ropa de segunda mano, siendo una gran alternativa para poder adquirir prendas diferentes con un costo más económico, además de ser una opción para reducir el impacto ambiental al seguir usando prendas antiguas.

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Al adquirir dichas prendas, es fundamental considerar ciertos aspectos para hacer una buena compra. Por eso, te vamos a detallar 5 tips básicos que debes considerar.

¿Qué considerar al comprar ‘paca’?

Aunque ya es muy común ver a personas que deciden comprar ‘paca’ o ropa de segunda mano, siempre es importante considerar algunos consejos, con los que lograrás hacer buenas elecciones de forma segura. Opta por hacer los siguientes 5 tips básicos:

Analiza lo que estás buscando, ya que lograrás adquirir lo que deseas, evitando comprar prendas que no favorezcan o eleven tu guardarropa.

Revísalas bien, en especial en el tema de roturas o manchas que ya no se quiten, ya que esto puede perjudicar el look que querías lograr.

¡Regla de oro! Antes de usarlas, lávalas; aunque parezca algo obvio, hay quienes no lo hacen; así eliminarás polvo, residuos o visitantes desagradables.

Revisa las zonas críticas, en especial axilas, entrepierna, cuellos y puños, espacios en los que podemos encontrar manchas imborrables o roturas que muchas veces pasamos inadvertidos.

No te bases en las tallas de etiqueta, ya que con los años las tallas han cambiado, así que mejor lleva una cinta métrica.

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Como lo mencionamos al inicio de los 5 tips básicos, el usar ropa de segunda mano podría parecer inofensivo, ya que a simple vista parece estar limpia, pero los riesgos son mayores, debido a que podríamos experimentar brotes alérgicos e irritaciones por la presencia de bacterias, polvo o ácaros.

Después de comprar ‘paca’, se recomienda dejar en remojo en agua caliente por 30 minutos, usar detergente antibacterial, usar secadora y planchar el tejido para poder eliminar cualquier tipo de suciedad.