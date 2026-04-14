Resumen de la semana 28 de Exatlón México: victorias, lesiones y polémicas

Este es el resumen de la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México, la cual no tuvo como tal un eliminado, sin embargo, en este ciclo que pasó, sucedieron bastantes cosas, las cuales dejaron cosas buenas para los participantes Rojos y Azules, quienes vieron victorias, lesiones y bastantes polémicas.

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¿Quién ganó más en la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México?

Lunes 6 de abril

Juego por la Ventaja, la ganaron los Azules 5-3

Primera Villa 360, la ganaron los Azules 8-3

Martes 7 de abril

Medalla Femenil, la gana Jazmín Hernández, participante Roja

Duelo de los Enigmas, lo ganaron los Azules 8-4

Miércoles 8 de abril

Medalla Varonil, la gana Adrián Leo, participante Azul

Supervivencia, la ganaron los Azules 8-2

Jueves 9 de abril

Supervivencia 2, la ganaron los Azules 8-2

Supervivencia 3, la ganaron los Azules 8-5

Viernes 10 de abril

Juego por el Carro 1 lo ganaron los Rojos 12-11

Domingo 12 de abril

Juego por el Carro 2 lo ganaron los Azules 10-6

Juego por el Carro 3 lo ganaron los Azules 3-2

Juego por el Auto entre los Azules; lo ganaron Evelyn Guijarro y Adrián Leo

Lesiones:

Una de las lesiones que hizo que saltaran las alarmas, fue la que sufrió Valery Carranza, quien venía precisamente de no poder competir en la semana 27 luego de lastimarse el codo; sin embargo, la jugadora de futbol bandera pudo seguir compitiendo y ser pieza clave para que los celestes ganaron casi todas las pruebas del reality deportivo.

Supuesta trampa de Adrián Leo

Por otro lado, las redes sociales señalaron que, Adrián Leo habría hecho trampa en el tiro final para llevarse el Auto Cero Kilómetros, sin embargo, fue el mismo Antonio Rosique quien salió a desmentir esta información y con reglamento en mano, la Máxima Autoridad dio a conocer que, la victoria de Mufasa era legítima, por lo que, la polémica de la supuesta trampa del pelotero, era totalmente falsa.

