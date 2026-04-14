Las 3 plantas que bloquean la energía en tu hogar, según el Feng Shui

Las plantas pueden ser fuente de abundancia y de buena energía, de acuerdo con el Feng Shui. Aunque existe la contraparte, ya que algunas hacen que se bloquee el flujo, también conocido como Chi, y estancarlo.

Algunas de las especies que pueden considerarse bloqueadoras podrían estar en tu casa, conoce qué debes hacer para que no perturben la energía vital de tu hogar..

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Estas son las 3 plantas que bloquean la energía en tu hogar

Cactus y plantas con espinas

Las puntas afiladas de este tipo de plantas actúan como una especie de "flechas envenenadas" que para algunas personas disparan "energía agresiva" dentro del hogar.

Los cactus y las plantas con espinas deben estar en el patio, según el Feng Shui|Pexels: hartono subagio

Se cree que son capaces de atraer conflictos, tensiones familiares y estrés. El Feng Shui dice que no necesariamente debes deshacerte de ellas, pero sí se recomienda mantenerlas en el exterior, ya sea en balcones, en el patio o en terrazas.

Cuando se encuentran fuera del hogar, sus espinas se transforman en una barrera protectora que impide el paso de la energía negativa.

Bonsáis

Este tipo de plantas son muy valoradas a nivel estético, sin embargo, tenerlas dentro del hogar se puede asociar con la idea de un "crecimiento limitado" o atrofiado, ya que siempre se mantienen pequeños.

Los bonsáis son plantas que se asocian con el estancamiento|Pexels: Maheshwar Reddy

En la casa simbolizan estancamiento en proyectos a nivel personal y profesional, además de problemas económicos y energéticos.

Hortensias o plantas "vampiras"

Frecuentemente este tipo de plantas se asocian con la soledad y con sentimientos excesivos de introspección y ensimismamiento.

Las hortensias son plantas relacionadas con la soledad excesiva|Pexels: Antoinette Hürlimann

Por otra parte, las plantas colgantes o las trepadoras, como es el caso de la hiedra, pueden asociarse con la pérdida de energía positiva, por crecer hacia abajo sin control.

De forma adicional, expertos en Feng Shui recomiendan evitar las plantas muertas o secas, ya que emiten una energía pasiva que se asocia con el agotamiento o con la falta de vitalidad, lo que es negativo y repercute en la salud y en el estado de ánimo de las personas que habitan un hogar.

