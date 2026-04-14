¿Qué es el hinojo y por qué recomiendan una infusión de esta planta?

El mundo de los tés e infusiones realmente se ha vuelto algo importante para las personas. Los remedios caseros están ganando un espacio en la forma de combatir diferentes asuntos médicos por parte de algunas personas. Aunque se sigue recomendando visitar a los profesionales de la salud, estos sirven como calmantes y tranquilizadores. Por ello este artículo te muestra qué es el hinojo y qué beneficios trae a la salud.

Al Extremo: Programa 13 de abril de 2026

¿Qué es el hinojo y qué beneficios trae a la salud?

El hinojo es una planta aromática que es conocida desde hace mucho tiempo, sobre todo por sus propiedades digestivas y relajantes. Su sabor es suave y ligeramente dulce, lo que convierte a esta bebida en una opción para degustarse en cualquier momento del día. Con ello, ya se tiene la oportunidad de complementar esta infusión con un buen estilo de vida, gracias a hábitos y una alimentación saludable.

Con todos esos beneficios en mente, se desglosa que la planta de hinojo es principalmente conocida por sus beneficios para el sistema digestivo. Mejora la digestión de comidas pesadas, alivia los gases y reduce la inflamación abdominal. Y en ese sentido, se le atribuyen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Además, sus compuestos ayudan a proteger al organismo del daño celular, lo cual contribuye a mantener una buena salud en general. Y por si todo eso fuera poco, tiene un efecto relajante, lo que puede ayudar a disminuir el estrés y favorece un mejor descanso. Incluso algunas mujeres lo utilizan para aliviar los cólicos menstruales de manera natural.

¿Cómo se hace una buena infusión de hinojo?

Se recomienda beber la infusión después de las comidas y en la noche (antes de dormir) para el comentado efecto relajante.

Ingredientes

Una cucharadita de semilla de hinojo

Una taza de agua

Miel (opcional)

Jugo de limón (opcional)



Preparación