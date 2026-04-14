Cuida tu cabello del calor con este protector con base en aceite de coco

Aunque muchos coinciden en que el clima “está loco” y las lluvias están apareciendo de manera muy constante en algunas zonas del país, el calor también está siendo un factor determinante para afectar la salud de tu cabello. Por ello, una de las recomendaciones que se hacen es la de utilizar protectores térmicos. Y sin más, he aquí la propuesta casera-natural con aceite de coco.

¿Por qué es importante utilizar este protector térmico de aceite de coco?

Aunque siempre se ha dicho que tener una melena saludable es un interés de las mujeres, realmente resulta importante para ambos sexos. En ese sentido, la época de calor se convierte en un serio problema, pues el pelo sufre resequedad, se le quita el brillo y además aparecen las temidas puntas abiertas.

Por ello, llega la propuesta de remedio casero, la cual busca que tu cabello tenga un aporte natural, no invasivo. En este caso es con el aceite de coco como protagonista, el cual servirá como protector térmico, los cuales tienen la labor de proteger el pelo del calor del sol, de rizadores, de planchas y de secadoras.

Aunque es claro que en el mercado encontrarás todo tipo de productos, justamente el aceite de coco es un producto que se presume como tranquilo para tu cabello y es muy raro que tenga reacciones adversas. Existen sprays, geles o cremas que tienen sus propios compuestos, pero en el ámbito inclusive económico, la propuesta que se da a continuación pudiera ser bastante útil.

¿Cómo se hace el protector térmico de aceite de coco?

Solamente se hace la aclaración de que si por alguna razón existe alguna reacción adversa, se suspenda de inmediato la aplicación y se acuda con un profesional de la salud.

Ingredientes

Un frasco con rociador

Aceite de coco

Agua mineral

Sérum capilar

Realización y aplicación