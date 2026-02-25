5 tips para tener tus uñas largas y fuertes: evita hacer esto y dile adiós a las uñas frágiles

Es bien sabido que las uñas - al igual que el cabello y la piel - están compuestas por una sustancia llamada queratina, la cual es esencial para mantener la fuerza de las mismas. No obstante, existen factores que pueden debilitar o interferir en la producción de queratina, lo que deriva en uñas frágiles, un problema bastante común. Si tú o alguien que conoces ha estado lidiando con las uñas quebradizas, no te preocupes, a continuación, te compartimos 5 tips para mantenerlas largas y fuertes.

5 tips para tener tus uñas largas y fuertes

Si eres de los que sufre de uñas delgadas y frágiles, sigue estos 5 tips y verás cómo tus uñas pasarán a ser largas y fuertes:

Hidratación: Una buena hidratación es clave para que las uñas mantengan sus propiedades y no se vuelvan quebradizas . Puedes mantener tus uñas hidratadas con algún aceite de cutículas, esto ayudará a fortalecer la raíz y disminuir la resequedad.

Una buena hidratación es clave para que las uñas . Puedes mantener tus uñas hidratadas con esto ayudará a Protección: Si sueles hacer tareas del hogar, no olvides proteger tus uñas. Ya sea que cocines, laves trastes o limpies la casa, trata de siempre usar guantes . Y lo más importante, no uses tus uñas para intentar abrir cosas , como latas, esto sólo las daña .

Si sueles hacer tareas del hogar, Ya sea que cocines, laves trastes o limpies la casa, . Y lo más importante, , como latas, esto sólo las . Déjalas respirar: Las uñas también necesitan descansar. No apliques esmalte ni acudas a hacerte tu manicura cada 15 días. Dale un respiro a tus uñas y deja que se repongan de los productos químicos.

Las uñas también necesitan No apliques esmalte ni acudas a hacerte tu manicura Dale un respiro a tus uñas y Mejora tu alimentación y descanso: El cuerpo es reflejo de la alimentación. Incluye proteínas, biotina (vitamina B7 o B8), zinc, hierro y vitamina E en tu dieta y verás como tus uñas poco a poco se fortalecen.

El cuerpo es reflejo de la alimentación. Incluye en tu dieta y verás como tus uñas poco a poco Usa productos especializados: Si notas que tus uñas ya están muy desgastadas, acude con un especialista que te recomiende algún fortalecedor de uñas para que lo incorpores en tu rutina.

Evita hacer esto y dile adiós a las uñas frágiles

Si tus uñas están quebradizas, EVITA usar acetona, ya que esta provoca la deshidratación de las mismas y las hace aún más frágiles. Tampoco abuses de las limas, ya que pueden ser agresivas. Si eres de las personas que cortan sus cutículas, también estás cometiendo un ERROR. Si bien, estéticamente, las uñas lucen mejor sin cutícula, esta tiene una función muy importante: protegerlas de infecciones. Sigue estos consejos y verás cómo la apariencia de tus uñas mejora.