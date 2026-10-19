3 ideas de friendship bracelets de Kpop Demon Hunters para regalar a tus amigas

Los friendship bracelets son de los detalles más bonitos para celebrar la amistad y compartir algo que te una a esa amiga o amigo tan especial. Si tú y tu círculo cercano son fans de Kpop Demon Hunters, a continuación, te compartimos 3 ideas de brazaletes de la amistad para que los sorprendas con un tierno regalo. Este tipo de obsequios son perfectos para demostrar tu cariño y tener un artículo que los relacione. Lo mejor de todo es que estará inspirado en una de sus cintas favoritas.

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3 ideas de friendship bracelets de Kpop Demon Hunters para regalar y sorprender a tus amigas fans de las Guerreras Kpop

Regalar un brazalete de la amistad, inspirado en los emblemáticos personajes de las Guerreras Kpop, es una forma creativa de compartir su afición y celebrar el vínculo que los une. Además, no necesitas gastar una fortuna en materiales. Basta con elegir colores, palabras o pequeños detalles que tengan un significado especial entre ustedes. Tal es el caso de la cinta de las HUNTER/X. Checa estas increíbles ideas, inspiradas en la película y muy fáciles de hacer:

HUNTRIX

Una de las opciones más sencillas es crear pulseras con los nombres de las HUNTER/X: Rumi, Zoey y Mira. Le puedes dar un toque extra al hacerlas del color representativo de cada Guerrera. Por ejemplo, una en tono morado para la de Rumi, otra en rosa para Mira y una azul para Zoey. Como tip extra, puedes agregar algunas cuencas en forma de estrella o corazón, para que se vean más aesthetic.

Canciones

La música es una pieza clave en la película de las Guerreras Kpop y qué mejor manera de celebrarlo que con brazaletes con los nombres de tus canciones favoritas. Puedes apoyarte de cuencas con letras para crear los títulos de diversos sencillos, como "Golden", "How It’s Done" o "Soda Pop". De tal modo, cada accesorio adquiere un significado aún más especial.

Norigae

Este brazalete de la amistad está 100% inspirado en la pulsera que aparece en la película, la cual se caracteriza por tener nudos tradicionales coreanos. En la cinta, este artículo se aprecia en Rumi y Jinu, por lo que es perfecto para simbolizar un vínculo especial. Lo mejor de este diseño es que sobresale de los brazaletes tradicionales y luce igual de precioso.