Estos son los vegetales que debes sembrar en octubre para que crezcan en otoño

Ante el comienzo de un nuevo mes y del cambio de estación, hay ciertas actividades que se pueden hacer en el jardín para poder mantenerlo renovado, colorido y que podamos disfrutarlo. Así como hay que hacer el mantenimiento de algunas plantas, es un buen momento para sembrar vegetales para que podamos tener en nuestra huerta casera.

Es que al ingresar en un mes clave como el calendario lunar urbano, por lo que estos son los vegetales que tendrás que sembrar.

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Los vegetales se caracterizan por ser alimentos muy consumidos por muchas personas, y es que aportan una gran cantidad de beneficios para la salud y porque se pueden combinar de distintas formas. Si bien los podemos conseguir en tiendas, nunca es mal momento para tener una huerta en nuestro propio jardín y poder sembrar allí lo que más nos guste y disfrutar de una cosecha directa y sin el uso de demasiados fertilizantes.

Por qué hay que sembrar vegetales en octubre

Por otro lado, según indicaron algunos especialistas en jardinería, el mes de octubre es un momento para ir despejando parcelas, bancales del huerto y deshacernos de aquellos vegetales de verano para darle lugar a los vegetales de otoño, por lo que es ideal sembrar cosas nuevas en el jardín y por más que no contemos con un buen espacio, muchos de ellos pueden colocarse en macetas. Por eso, te dejaremos cuáles son esas verduras que deben sembrarse en este mes.

5 vegetales que debes sembrar en octubre

Coles de hoja: coles de repollo, de Bruselas o Kale

Coles de inflorescencias: brócolis, coliflores

brócolis, coliflores Toda clase de lechugas