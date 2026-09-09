Los 3 vegetales que debes consumir antes del entrenamiento para mejorar el rendimiento

El entrenamiento físico es fundamental para llevar adelante una vida saludable, y que se pueda permitir disminuir peso, ganar masa muscular y reducir la grasa; y que esto dependerá de la frecuencia con lo que lo hagamos el tipo de actividad física. Por otro lado, es clave saber que esto se debe complementar con una buena alimentación que se basa en alimentos que sean rico en nutrientes y fibras, y en este caso, los especialistas compartieron cuáles son los tres vegetales que debes comer antes de cada entrenamiento y poder mejorar el rendimiento.

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Hay veces que cuando hacemos actividad física, no estamos del todo concentrados o no tenemos el mejor rendimiento posible, y esto puede ocurrir, ya sea porque puede ser por alguna lesión o por una mala ingesta de ciertos alimentos y que se verá reflejado en el rendimiento. Por este motivo es que es fundamental una buena alimentación basada en vegetales o frutas.

Por qué es bueno comer vegetales

Por otro lado, por si no sabías, es fundamental consumir vegetales para el entrenamiento físico, y los especialistas aseguraron que aportarán una gran cantidad de micronutrientes, electrolitos, y antioxidantes que mejorarán el rendimiento y acelerarán la recuperación. Por eso, si quieres mejorar el rendimiento a la hora de entrenar, hay tres vegetales que tienen que consumir antes del ejercicio.

Cuále son los 3 alimentos para comer antes del entrenamiento

En este caso, las verduras que debes consumir antes de empezar el entrenamiento físico, se encuentran la patata, el boniato y la calabaza, que se caracterizan por aportar energía de liberación progresiva, además de fibra, vitamina C y potasio. Además, las podrás combinar con una proteína ligera como huevo, yogur o pollo y que formarán un platillo asequible.

Por otro lado, es fundamental la recuperación en el entrenamiento, y para eso, la alimentación también juega un rol clave y es que el cuerpo necesita reponer lo que ha gastado y favorecer así la recuperación del tejido muscular luego del esfuerzo, y que lo recomendable es consumir un yogur griego con fruta de temporada, una ensalada con pollo o frutos secos o plato de verduras con hojas verdes.