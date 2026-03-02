5 zapatos que dominarán la Primavera 2026 combinan comodidad y frescura: cómo llevarlos con shorts, vestidos y pantalones

Con la llegada de la primavera 2026 durante este mes de marzo, el clóset se reinventa para que luzcan los colores claros, estampados florales y telas ligeras y por supuesto zapatos que te permitan caminar con estilo y cómoda sin sacrificar el estilo, por eso te dejamos los 5 diseños de zapatos que son ideales para utilizar esta temporada de calor y cómo combinarlos para que luzcas una imagen profesional, romántica y fresca.

Zapatillas L’Artiste Danli‑Bloom:

Son el diseño que grita comodidad urbana con toque casual, estos puedes utilizarlos con un short de mezclilla y una camiseta over size para un look relajado. Mientras que un vestido camisero tipo T-shirt hara que luzcas moderna y fresca, pero si eres de las que no les gusta usar vestidos, estas zapatillas quedán perfecto con un pantalón wide-leg.

Spring Step Deysi Slip‑On Shoes:

Son ligeros y versátiles ideales para no sentir pesados los pies en esta temporada de calor, combinalos con un short de lino blanco y blusa sin manga o un vestido midi en tonos pastel para un toque elegante casual. Si quieres proyectar una imagen más casual opta por unos pantalones cropped pants y top minimalista.

Mocasines:

La opción perfecta para utilizar en el trabajo o paseos largos, son ideales para utilizar con vestidos mini dress y short estilo falda, de igual forma, puedes combinar shorts neutros con tops florales.

Mules:

Mejor conocidas como sandalias destalonadas son el accesorio perfecto para sentirte fresca, son ideales para un look sofisticado y cómodo, con punta triangular o tacón kitten, combinarlos principalmente con vestidos y maxi faldas harán que te sientas cómoda y bohemia.

Bailarinas o flats (estilo Mary Jane):

Este año en las tendencias de primavera 2026 se unen las bailarinas y flats y regresan con fuerza, las bailarinas con punta afilada y los Mary Janes con tacón bajo son ideales para faldas y jeans, debido al diseño romántico que tienen puedes agregar un blazear en color claro, con esta combinación no perderás tu imagen profesional si llevas este look a tu trabajo.

