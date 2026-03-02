Estos looks con jeans te van a llevar a los años noventa en primavera

La primavera está cada vez más cerca y con ella, los mejores looks están por llegar, pues son varias las personas que buscan estar frescas durante los días de calor que se aproximan, pero sin perder el estilo y la belleza.

Recordemos que, en la moda todo va cambiando e incluso algunas cosas regresan, ahora algunos expertos han asegurado que los años 90 están de vuelta con varias tendencias, por lo que se ha mencionado que los jeans van a ser los encargados de marcar la línea esta primavera.

¿Qué looks van a ser tendencia en primavera?

Por tal razón, en esta ocasión te daremos a conocer algunas combinaciones que serán ideales para esta temporada del año, y no solo eso, sino que definirán tu look a algo más fresco y a la moda, estando dentro de las tendencias de primavera.

Jeans oscuros con blusa marrón

Los jeans acampanados tuvieron su mejor momento en los años 90, pero ahora van a volver a estar en tendencia. Una de las combinaciones ideales es usando blusas vaporosas con telas como seda, rayón y chambray, las cuales por naturaleza son frescas y muy usadas en temporada de primavera.

Jeans rectos con chaleco

Los chalecos tiene un tiempo estando en tendencia, pero ahora los puedes acompañar con unos jeans rectos, los cuales van a muy bien en color azul, el cual ayuda a resaltar tu figura, también son perfectos para la temporada de calor, pues es un atuendo muy fresco.

Jeans de tiro alto y chamarra de cuero

Para nadie es un secreto que son un signo de elegancia, el cual nunca pasa de moda, por lo que son elementos que no pueden faltar en tus looks para esta primavera. Sin importar el clima, la chamarra de cuero va a ser tu gran aliada, pues las temperaturas son cambiantes a lo largo del día.

