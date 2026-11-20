El manicure navideño no tiene que ser complicado y se pueden hacer diseños sencillos que lucen preciosos, ya sea para hacerte en casa o ir al salón de belleza sin gastar demasiado. El secreto está en darle un toque festivo a las uñas básicas para embellecer las manos al instante y que complementen todos tus atuendos para reuniones o cenas.

Uñas para Navidad 2026: los diseños de manicure que se ven sofisticados y festivos

Manicure verde con detalles de regalos. El verde esmeralda es uno de los mejores colores para diseños de uñas navideñas y sofisticadas. Pinta la base con un esmalte sólido y agrega pequeñas líneas que simulen ser envolturas de regalos.

Uñas tipo francesas con glitter. Si prefieres los manicures discretos y que combinan con todo, te encantarán las uñas nude con glitter en la punta, como si se trata de una francesa. Para darle el toque festivo, los brillos deben ir en color dorado, plateado, verde o rojo.

diseños de uñas 6 diseños de uñas para usar en Navidad 2026. FOTO: Pinterest

Diseños de uñas blancas con copos de nieve. Para que tus diseños de uñas parezcan salidos de un paisaje invernal, apuesta por los barnices en color blanco, que se ve elegante y puede usarse en cualquier ocasión. También agrega algunos copos de nieve en tono dorado, ya sea hechos a mano alzada o en forma de stickers listos para pegarse.

Manicure corto con árboles de Navidad 2026. Por si no lo sabías, las uñas cortas son un rotundo sí cuando se trata de estilos sofisticados y quedan perfecto para hacer manicures navideños fáciles. Aplica un color verde bosque en la base y traza pequeños árboles de Navidad con un barniz brillante.

diseños de uñas 6 diseños de uñas para usar en Navidad 2026. FOTO: Pinterest

Uñas fáciles con bastones navideños. Otro de los diseños de uñas más lindos para Navidad 2026, son los que representan bastones de caramelo y se fusionan con las decoraciones. Necesitas un blanco con efecto holográfico y un barniz rojo brillante para hacer las líneas diagonales que representarán a los caramelos.

Manicure nude con puntitos de colores. Si quieres que tus manos se vean bonitas para las fiestas, pero no tienes mucho presupuesto para el salón de belleza, la solución podría ser el manicure nude lechoso con puntitos de colores que simulen ser luces. Estas uñas navideñas son fáciles de hacer y combina muy bien con los atuendos para las celebraciones.