La primavera está a punto de llegar y aquí te traemos algunas inspiraciones para tu próxima manicura, inspiradas en el GLITTER. Sí, así como lo leíste. Si bien las uñas con brillos suelen ser populares durante las fiestas decembrinas, estas también pueden adaptarse a otras temporadas, como la primavera, dando como resultado ideas discretas, aesthetic y sofisticadas. Checa estos 6 diseños de uñas brillosas con los que ARRASARÁS esta temporada.

6 diseños de uñas con brillos para arrasar esta primavera: son discretas, aesthetic y sofisticadas

Un toque de brillo en tus uñas puede hacer la diferencia, especialmente ahora, pues la combinación entre los tonos pasteles y alegres de la primavera con lo sofisticado de los brillos resultan en acabados verdaderamente aesthetic, pero discretos. A continuación, te compartimos 6 diseños de uñas con brillos para esta primavera.



Difuminado estilo french nails: No te encierres en el típico acabado francés. Sustituye esa línea recta por un difuminado en brillos y tus uñas quedarán preciosas. Elige una base clara y listo: ideales para la primavera.

No te encierres en el típico acabado francés. Sustituye esa línea recta por un difuminado en brillos y tus uñas quedarán preciosas. Elige una base clara y listo: ideales para la primavera. Con estampados florales: Las flores no pueden faltar durante la primavera. Intenta darle un twist a tu diseño con un poco de brillo y tus uñas lucirás muy bonitas, dignas de una foto en Pinterest.

Las flores no pueden faltar durante la primavera. Intenta darle un twist a tu diseño con un poco de brillo y tus uñas lucirás muy bonitas, dignas de una foto en Pinterest. Difuminado en colores con dots: El difuminado en brillos es discreto y sofisticado. ¿Qué tal si le agregas un toque de color y algunos puntos (dots) para que queden ad hoc con la temporada? Esto le dará alegría a tu manicura y realzará la belleza de tus manos.

El difuminado en brillos es discreto y sofisticado. ¿Qué tal si le agregas un toque de color y algunos puntos (dots) para que queden ad hoc con la temporada? Esto le dará alegría a tu manicura y realzará la belleza de tus manos. Acabado glazed: Mezclar el glitter con un acabado glazed (glaseado) también es una buena combinación. Las uñas se ven bonitas, discretas y 100% aesthetic.

Mezclar el glitter con un acabado glazed (glaseado) también es una buena combinación. Las uñas se ven bonitas, discretas y 100% aesthetic. Base en mármol: Si buscas un diseño más elevado, pero igual de discreto, te recomendamos una base en mármol con un ligero toque de brillo. Debido a la temporada, te sugerimos irte por un color pastel.

Si buscas un diseño más elevado, pero igual de discreto, te recomendamos una base en mármol con un ligero toque de brillo. Debido a la temporada, te sugerimos irte por un color pastel. Añade textura con un relieve en 3D: Otro diseño elevado pero igual de discreto y bonito es el acabado en 3D. Trata de usarlo sólo en un par de uñas para que no sobrecargues y evites que se vea exagerado. Añade un ligero toque de brillo y tu manicura estará hermosa.

6 diseños de uñas con brillos para arrasar esta primavera | Crédito: Pinterest

El secreto para usar los brillos esta temporada es la discreción. No abuses del glitter, úsalo en ligeros toques. Tus uñas lucirán preciosas.