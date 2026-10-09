6 errores que pueden hacer que el cabello teñido pierda brillo más rápido

Teñirse el cabello es una forma de renovar tu imagen, experimentar con nuevos tonos y darle un toque diferente a tu estilo. Sin embargo, mantener el color bonito y brillante puede convertirse en un reto cuando ciertos hábitos de cuidado hacen que el tinte se desvanezca antes de tiempo. Aunque es normal que el color del cabello teñido pierda intensidad con los lavados, existen errores cotidianos que aceleran este proceso y pueden hacer que el cabello luzca opaco, reseco o sin vida. La temperatura del agua, los productos que utilizas y el uso frecuente de herramientas de calor son algunos de los factores que debes tomar en cuenta para conservar tu tono por más tiempo.

Errores que debes evitar para mantener el brillo y el color de tu cabello teñido

Si quieres que tu melena conserve su color durante más tiempo, no basta con elegir un buen tinte. También es importante prestar atención a tu rutina de cuidado y hacer pequeños cambios que ayuden a mantener el cabello suave, brillante y con una apariencia saludable.

