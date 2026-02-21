El Pueblo Mágico de Morelos que es ideal visitar para recibir el Equinoccio de Primavera en este 2026

El Equinoccio de Primavera de este 2026 está a menos de un mes de que inicie, por lo que es una buena idea visitar este Pueblo Mágico de Morelos para recibirlo, ya que entre el 20 y 21 de marzo será el punto de reunión para aquellos viajeros que buscan una renovación en este año y tener una conexión tanto espiritual como con la naturaleza. Conoce estos 5 lugares donde también puedes acudir.

Tepoztlán es el rinconcito que es ideal para recibir el Equinoccio de Primavera, ya que es un lugar lleno de misticismo, naturaleza y cultura. De acuerdo con un artículo del portal Posada del Tepozteco, los visitantes ascienden al Cerro del Tepozteco para recibir esta nueva estación en la pirámide dedicada a Ometochtli-Tepoztécatl. Conoce el Pueblo Mágico de Morelos que se recorre en un solo día.

Tepoztlán es el pueblo ideal para recibir el Equinoccio de Primavera en este 2026.|México Desconocido

Se recomienda a los visitantes ascender temprano para presenciar el amanecer y participar en las ceremonias que se llevan a cabo por el Equinoccio de Primavera, evento en el que el día y la noche tienen la misma duración en todo el mundo y que tiene un toque especial para conectar con las tradiciones ancestrales y renovar energías.

¿Qué hacer en Tepoztlán después del Equinoccio de Primavera?

Después del Equinoccio de Primavera, los visitantes pueden disfrutar de varias actividades para conocer a fondo el Pueblo Mágico. Una de ellas, y que está acorde a la renovación de energías, es disfrutar de un buen temazcal rodeado de la naturaleza. Asimismo, puedes visitar:

