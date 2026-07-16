Cómo crear un marco para photocards de BLACKPINK con palitos de madera
Si tus hijos son fanáticos declarados de BLACKPINK, pueden aprovechar sus ratos libres para crear marcos donde poner sus photocards y mantenerlos impecables.
En el fandom del k-pop, los photocards son de los objetos más especiales, ya que es una forma de llevar a sus ídolos a cualquier parte. Y qué mejor que garantizar que estos diseños siempre estén intactos que con marcos hechos en casa de puros materiales reciclados y pensados especialmente para proteger las imágenes de sus bandas favoritas, como BLACKPINK, que es famosa a nivel mundial.
Tutorial para marcos de photocards: materiales y paso a paso para un diseño temático de BLACKPINK
Lo primero que se tiene que hacer, es reunir la materia prima para estas manualidades que son ideales para pasar el tiempo en estas vacaciones de verano 2026. Se requieren 8 palitos de madera como los que se usan para las paletas, silicón frío, pintura rosa, negra y blanca, pinceles, un pedazo de cartón y diamantina.
Forma la base del marco para photocards de BLACKPINK. Corta el cartón con forma cuadrada y fórrala con los palitos de madera; dependiendo del tamaño que tengas en mente, podrás ponerlos completos o cortados.
- Pinta con los colores de la banda. Si hay una combinación de tonalidades que distingue a las intérpretes de "How You Like That", es el rosa y el blanco. Así que tus marcos para photocards quedarán preciosos con estas pinturas. Haz patrones divertidos para que luzca muy original. Pasa al menos dos capas para que se vea uniforme y deja que se seque perfectamente bien.
- Decora con detalles inspirados en BLACKPINK. Echa a volar tu creatividad para los detalles de tus photocards y ve añadiendo diseños llamativos que sean alusivos a la BLACKPINK. Arma corazones, notas musicales o estrellas con foamy y pega usando el silicón frío. Luego pon un toque de brillo con diamantina.
Coloca los photocards. Una vez que todas las piezas estén secas, solo tendrás que poner tus photocards preferidos de BLACKPINK sobre los marcos hechos a mano usando un poco de pegamento para que no se deforme o cinta adhesiva de dos caras. Y listo, podrás ponerlas como decoración en tu habitación o incluso estas manualidades son ideales para darle mucho estilo a tus útiles para el próximo ciclo escolar.
@stayandstayintheworld El marco es totalmente personalizable, por aquí les dejó una idea de como hice el marco del video pasado por si lo quieren recrear. Cualquier duda pueden hacerme saber y les contestaré 💪 #decoracion #marco #photocard #jeongin #straykids ♬ rewind - .