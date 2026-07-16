Cómo crear un marco para photocards de BLACKPINK con palitos de madera

En el fandom del k-pop, los photocards son de los objetos más especiales, ya que es una forma de llevar a sus ídolos a cualquier parte. Y qué mejor que garantizar que estos diseños siempre estén intactos que con marcos hechos en casa de puros materiales reciclados y pensados especialmente para proteger las imágenes de sus bandas favoritas, como BLACKPINK, que es famosa a nivel mundial.

Tutorial para marcos de photocards: materiales y paso a paso para un diseño temático de BLACKPINK

Lo primero que se tiene que hacer, es reunir la materia prima para estas manualidades que son ideales para pasar el tiempo en estas vacaciones de verano 2026. Se requieren 8 palitos de madera como los que se usan para las paletas, silicón frío, pintura rosa, negra y blanca, pinceles, un pedazo de cartón y diamantina.

Los marcos para photocards de BLACKPINK son muy fáciles de hacer en casa|Imagen hecha con IA