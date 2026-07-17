6 ideas para decorar tu escritorio inspiradas en Huntrix de KPop Demon Hunters
Si eres fan de las KPop Demon Hunters tu área de trabajo en un espacio con muchísimo estilo inspirándote en la película y sus icónicas protagonistas.
La película de KPop Demon Hunters sigue más vigente que nunca, ya que a pesar de que hace poco se cumplió un año desde su estreno, las protagonistas siguen siendo referentes de estilo para sus fanáticas. Las inspiraciones van desde recrear los emblemáticos peinados de las HUNTRIX hasta decorar las habitaciones con esta temática, como por ejemplo las ideas para adornar un escritorio y que se vea espectacular.
Decoración de KPop Demon Hunters: las mejores 6 ideas para personalizar un escritorio
- Organizadores rosas y morados. Empieza esta misión reemplazando los organizadores de plástico que usualmente vienen en color negro, pero pon tonos rosas y morados. Si no quieres tirar los que ya tienes, entonces diseña algunas estrellas con foamy y cartulina brillante y pégalas con silicón frío.
- Pon marcos para photocards. También puedes decorar el espacio de tu escritorio con lindos photocards de las HUNTRIX y colócalos en marcos, así evitarás que las imágenes se maltraten y se ve muy bonito. Aquí tienes la opción de comprar un diseño o hacerlo tú misma con materiales reciclados, como el sencillo tutorial con palitos de madera.
Personaliza tu mouse pad y base para el teclado. En caso de que uses mucho la computadora, entonces también puedes personalizar las bases para poner el mouse y el teclado con la temática de KPop Demon Hunters. Puedes mandarlo a hacer o pegar stickers que no interfieran con el antiadherente.
- Instala luces de neón. Para que tu escritorio tenga toda la vibra de HUNTRIX en KPop Demon Hunters, instala algunas luces LED de color rosa, morado y hasta azul. Esto incluso ayudará a mejorar la iluminación para cuando te quedes trabajando hasta tarde.
Muñecas de crochet. Si eres fanática de las manualidades y sabes bordar, puedes crear muñequitas tipo amigurumi inspirada en Rumi, Mira y Zoey. El chiste es que los modelos tengan el color tan característico de sus cabelleras para que se vean realistas.
- Tablero de inspiración con corcho. Una de las mejores herramientas para mantener la organización y que no se te pase ni un solo pendiente son los tableros de corcho. Y estos artículos de escritorio también pueden transformarse con el estilo de KPop Demon Hunters. Pega algunas imágenes de las HUNTRIX y usa pins de colores para distribuir tareas.