6 ideas para decorar tu escritorio inspiradas en Huntrix de KPop Demon Hunters

La película de KPop Demon Hunters sigue más vigente que nunca, ya que a pesar de que hace poco se cumplió un año desde su estreno, las protagonistas siguen siendo referentes de estilo para sus fanáticas. Las inspiraciones van desde recrear los emblemáticos peinados de las HUNTRIX hasta decorar las habitaciones con esta temática, como por ejemplo las ideas para adornar un escritorio y que se vea espectacular.

Decoración de KPop Demon Hunters: las mejores 6 ideas para personalizar un escritorio