6 ideas para hacer un porta audífonos inspirado en Jinu y los Saja Boys

Si eres fan de Jinu y los Saja Boys, puedes llevar tu gusto por el K-pop a tus accesorios con una manualidad sencilla y original. Así como puedes personalizar tu mochila con las ideas de stickers Baby Saja Boys para decorar la mochila , también puedes crear un porta audífonos inspirado en estos personajes para mantener tus cables organizados y darle un toque especial a tus objetos cotidianos.

1. Porta audífonos con la carita de Jinu

Una de las opciones más sencillas consiste en elaborar una pequeña figura de Jinu utilizando foamy, cartulina o fieltro. Recorta dos piezas iguales, agrega los detalles del rostro y únelas dejando una pequeña abertura para colocar el cable de los audífonos. Puedes añadir un broche de presión para cerrarlo y llevarlo cómodamente en la mochila.

Porta audífonos con la carita de Jinu de Saja Boys.|(Especial)

2. Saja Boys en versión mini

Si no quieres elegir a un solo personaje, crea un porta audífonos inspirado en los Saja Boys. Utiliza cartulina gruesa o foamy para hacer pequeñas figuras de los integrantes y decora cada una con detalles que recuerden su estilo. Después, coloca una argolla en la parte superior para convertirlo en un accesorio que puedas sujetar a tu mochila.

Saja Boys en versión mini.|(Especial)

3. Porta audífonos con forma de corazón

Para una propuesta más tierna, recorta un corazón de fieltro o foamy y decóralo con colores relacionados con Jinu y los Saja Boys. Puedes escribir una pequeña palabra, agregar estrellas o colocar sus iniciales. Haz dos pequeños orificios en los extremos para pasar el cable y enrollarlo alrededor del corazón.

Porta audífonos con forma de corazón estilo Saja Boys.|(Especial)

4. Mini estuche decorado con stickers

También puedes reutilizar un pequeño estuche o una bolsita de tela que tengas en casa. La clave está en personalizarla con stickers, dibujos o recortes inspirados en los Saja Boys. Añade una cinta o un pequeño mosquetón para sujetarla a la mochila y tendrás un porta audífonos práctico que también funciona como accesorio.

Mini estuche decorado con stickers, ropa y colores de Saja Boys.|(Especial)

5. Porta audífonos con cuentas

Para darle un acabado más llamativo, puedes utilizar cuentas de colores, letras y pequeños dijes. Forma una tira con hilo resistente y agrega las iniciales de Jinu o de los Saja Boys. En los extremos puedes colocar un pequeño cierre para que los audífonos queden enrollados y no terminen enredados dentro de la mochila.

6. Porta audífonos de cartón decorado

Si buscas una manualidad rápida y económica, el cartón puede convertirse en tu mejor aliado. Recorta una figura ovalada o con la silueta que prefieras, haz dos pequeñas ranuras en los laterales y decórala con papel de colores, plumones o imágenes de tus personajes favoritos. Solo tendrás que enrollar el cable alrededor de la pieza para mantenerlo ordenado.

¿Cómo personalizar tu porta audífonos?

No necesitas utilizar materiales costosos para conseguir un resultado bonito. Puedes combinar foamy, cartulina, fieltro, cuentas, stickers y otros elementos que tengas en casa para crear una pieza completamente personalizada. Lo importante es elegir una forma que permita enrollar los audífonos sin doblar demasiado el cable.

De esta manera, además de mantener tus audífonos organizados, tendrás un pequeño accesorio inspirado en Jinu y los Saja Boys que puedes llevar contigo a todas partes. Elige tu diseño favorito, agrega tus colores y detalles preferidos y convierte una manualidad sencilla en un complemento digno de cualquier fan del K-pop.