Las 3 combinaciones de colores que puedes aplicar en tu cocina para remodelar
¡No esperes más! Si quieres remodelar tu cocina, conoce las 3 combinaciones de colores diferentes que puedes usar; le darás un aspecto muy renovado
Ya sea que queramos remodelar toda la cocina o algunos elementos, es importante considerar buenas opciones de combinaciones de colores para poder lograr un buen equilibrio que nos permita disfrutar del espacio.
Caminos de la Vida | Programa 21 Mayo 2026
Es así que te recomendaremos 3 alternativas que puedes aplicar, con las que convertirás ese espacio de tu hogar en tu favorito; te van a encantar todas las recomendaciones que se pueden hacer.
¿Qué combinaciones usar en la cocina?
Si buscas remodelar toda la cocina o usar otros colores, hoy es tu día de suerte, porque te detallaremos 3 combinaciones de colores que puedes aplicar, alternativas diferentes con las que podrás darle una nueva apariencia a tus habitaciones:
- Verde salvia con arena o beige: Ideal si deseas salirte de los colores de siempre, puedes optar por usar un verde claro para combinarlo con un tono neutro; lograrás un estilo orgánico.
- Blanco mármol con madera: Una opción que no pasa de moda y es versátil, que se recomienda para espacios pequeños por dar un aspecto de amplitud. Puedes aplicarlo en los gabinetes superiores, el blanco, y en los gabinetes inferiores usar el tono marrón.
- Negro con madera clara: Un ambiente elegante y minimalista se resalta en espacios medianos o grandes, ya que el tono oscuro da profundidad y el tono de la madera equilibra todo el espacio.
¿Cuál es la regla del 60-30-10?
Es usual que, al aplicar cualquiera de las 3 combinaciones de colores, pueda existir cierto temor de no usar correctamente los colores. Para evitar saturar los tonos al momento de remodelar tu cocina, se recomienda usar la regla 60-30-10; consiste en lo siguiente:
- 60% debe usarse para el color principal, que puede ser en paredes o gabinetes grandes.
- 30% debe usarse en el color secundario en isla o gabinetes bajos.
- Mientras que el 10% debe usarse en algunos detalles, ya sean lámparas, grifería o accesorios.
Es una gran técnica que te ayudará a tener un buen acabado, logrando que tus espacios luzcan espectaculares fácilmente y manteniendo un equilibrio en todo momento.
@mmc.cocinas Una buena combinación de colores puede hacer que tu espacio se vea: ✔️Más moderno ✔️Más amplio ✔️Más luminoso 📩Guarda esta idea para tu próxima renovación #DiseñoDeCocinas #DecoraciónModerna #CocinasBonitas #HomeDesign #EstiloHogar ♬ sonido original - MMC Cocinas