Las 3 combinaciones de colores que puedes aplicar en tu cocina para remodelar

Ya sea que queramos remodelar toda la cocina o algunos elementos, es importante considerar buenas opciones de combinaciones de colores para poder lograr un buen equilibrio que nos permita disfrutar del espacio.

Caminos de la Vida | Programa 21 Mayo 2026

Es así que te recomendaremos 3 alternativas que puedes aplicar, con las que convertirás ese espacio de tu hogar en tu favorito; te van a encantar todas las recomendaciones que se pueden hacer.

¿Qué combinaciones usar en la cocina?

Si buscas remodelar toda la cocina o usar otros colores, hoy es tu día de suerte, porque te detallaremos 3 combinaciones de colores que puedes aplicar, alternativas diferentes con las que podrás darle una nueva apariencia a tus habitaciones:

Verde salvia con arena o beige: Ideal si deseas salirte de los colores de siempre, puedes optar por usar un verde claro para combinarlo con un tono neutro; lograrás un estilo orgánico.

Blanco mármol con madera: Una opción que no pasa de moda y es versátil, que se recomienda para espacios pequeños por dar un aspecto de amplitud. Puedes aplicarlo en los gabinetes superiores, el blanco, y en los gabinetes inferiores usar el tono marrón.

Negro con madera clara: Un ambiente elegante y minimalista se resalta en espacios medianos o grandes, ya que el tono oscuro da profundidad y el tono de la madera equilibra todo el espacio.

¿Cuál es la regla del 60-30-10?

Es usual que, al aplicar cualquiera de las 3 combinaciones de colores, pueda existir cierto temor de no usar correctamente los colores. Para evitar saturar los tonos al momento de remodelar tu cocina, se recomienda usar la regla 60-30-10; consiste en lo siguiente:

60% debe usarse para el color principal, que puede ser en paredes o gabinetes grandes. 30% debe usarse en el color secundario en isla o gabinetes bajos. Mientras que el 10% debe usarse en algunos detalles, ya sean lámparas, grifería o accesorios.

Es una gran técnica que te ayudará a tener un buen acabado, logrando que tus espacios luzcan espectaculares fácilmente y manteniendo un equilibrio en todo momento.