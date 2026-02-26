3 cortes de pelo que alargan el cuello; son perfectos para mujeres de 40 y 50 años, y se ven muy elegantes

Dependiendo de los rasgos que quieras destacar de tu físico o de alguna característica que desees equilibrar, hay cortes de cabello que pueden favorecerte y cumplir tus objetivos. A continuación te mostramos algunos cortes de pelo que alargan el cuello, por si tu intención es estilizar esta parte de tu cuerpo. Los looks que te compartiremos se ven súper bien en mujeres de 40 y 50 años.

Más allá de tendencias o efectos ópticos en cómo llevas el pelo, lo más importante es que tú te sientas cómoda y contenta con cómo te ves.

3 cortes de pelo que alargan el cuello visualmente

1. Bob recto, uno de los mejores cortes de pelo que alargan el cuello

Hay varios cortes bob que tienen la cualidad de alargar el cuello visualmente, y uno de los mejores es el bob recto. Este estilo te ayuda a lograr un look que es naturalmente sofisticado y que no necesita demasiado esfuerzo, pero se ve muy pulcro.

El efecto visual en el cuello funciona si el bob llega, como máximo, a la barbilla o si tiene una longitud mínima (el famoso micro bob). También resulta más favorecedor si lo alacias o incluso si eliges un peinado con raya de lado.

2. Pixie con volumen en la coronilla

|Crédito: Instagram. @allthingsneena

Este tipo de cortes de cabello, que tienen menos longitud que un bob (sobre todo en la parte de la nuca y los lados), son tan variados y versátiles que prácticamente existe uno ideal para cada quién; además, pueden estilizar las facciones y alargar tu cuello. Una de tus mejores opciones consiste en elegir un pixie que añada altura en la parte de la coronilla.

3. Corte midi con capas que enmarquen

|Crédito: Instagram. @pam.idea

Si no eres muy fan de los cortes de cabello chiquititos, un corte midi te podría convenir si le añades capas que te enmarquen la cara, preferentemente una de ellas a la altura de la barbilla o un poquito más arriba.

Es clave que, si tu prioridad a la hora de elegir corte de pelo es alargar tu cuello, evites aquellos que lleguen exactamente al hombro. Visualmente, este tipo de cortes (como un lob clásico) pueden crear una línea horizontal en esta parte de tu cuerpo, la cual te da el efecto contrario al que quieres conseguir.