6 ideas realmente sencillas para hacer llaveros de personajes de KPop Demon Hunters con materiales reciclados

Hacer llaveros con materiales reciclados para decorar mochilas, estuches o llaves es más fácil de lo que parece. Si eres fan de KPop Demon Hunters y de los Saja Boys , puedes crear tus propios diseños en casa utilizando materiales que normalmente terminarían en la basura.

Paso a paso para hacer llaveros de KPop Demon Hunters y Saja Boys con materiales reciclados

Cartón, tapas de botellas, ropa vieja, palitos de helado, corchos y hasta CD's rayados pueden convertirse en originales llaveros inspirados en tus personajes favoritos. Lo mejor es que no necesitas gastar mucho dinero para obtener resultados creativos y personalizados .

Llavero de Rumi con cartón reciclado: El cartón de cajas de cereal es perfecto para crear un llavero resistente y ligero. Recorta dos siluetas de Rumi y pégalas entre sí para darle mayor grosor. Después, dibuja el cabello, los ojos y la ropa con marcadores permanentes. También puedes añadir detalles utilizando papel de colores o recortes de revistas. Haz un agujero en la parte superior, coloca una argolla reutilizada y protege el diseño con cinta transparente para que dure más tiempo. Llavero de Mira con tapas de botella: Las tapas de botellas de plástico pueden transformarse fácilmente en llaveros decorativos. Utiliza una como base y pega en su interior un dibujo de Mira realizado sobre papel reciclado. Decora los bordes con pintura o esmalte sobrante para darle un acabado más llamativo. Finalmente, realiza un pequeño orificio, coloca una anilla metálica reciclada y tendrás un llavero sencillo y muy original.

Así quedarían los llaveros, pero con diseño de KPop Demon Hunters.|(ESPECIAL) Llavero de Zoey con fieltro de ropa vieja: La ropa que ya no utilizas puede convertirse en una excelente fuente de materiales para manualidades. Recorta pequeños trozos de fieltro o tela para formar el rostro, el cabello y la ropa de Zoey. Pega las piezas sobre una base de cartón reciclado y agrega los detalles con plumones permanentes. Cuando esté completamente seco, recorta la figura y coloca una cadena o aro reutilizado para convertirlo en llavero. Llavero de Jinu con palitos de helado: Los palitos de helado son ideales para crear llaveros resistentes y fáciles de decorar. Corta un fragmento pequeño y utilízalo como base para dibujar a Jinu con marcadores acrílicos. También puedes pegar una imagen impresa del personaje sobre la madera. Para proteger el diseño, aplica una capa de pegamento blanco diluido. Después, perfora la parte superior y añade una argolla reciclada.

Llavero del tigre Derpy con tapones de corcho: Los tapones de corcho son un material reciclado perfecto para crear personajes en miniatura. Corta una rodaja gruesa y dibuja la cara del tigre Derpy utilizando pintura o marcadores. Añade pequeñas orejas hechas con cartón reciclado para darle más realismo. Por último, coloca un gancho reutilizado en la parte superior para sujetar la anilla del llavero. Llavero con el logo de KPop Demon Hunters usando un CD viejo: Un CD rayado puede convertirse en uno de los llaveros más llamativos gracias a su efecto holográfico natural. Recorta una figura circular, de estrella o con la forma que prefieras. Sobre una de las caras pega papel reciclado con el nombre o símbolo de KPop Demon Hunters dibujado a mano. El brillo del disco creará un efecto similar al de los accesorios inspirados en el K-pop. Solo tendrás que perforar un extremo y colocar una cadena reciclada para terminar tu creación.

¿Por qué hacer llaveros de KPop Demon Hunters con materiales reciclados?

Crear llaveros reciclados de KPop Demon Hunters es una actividad divertida, económica y amigable con el medio ambiente. Además de reutilizar materiales que ya tienes en casa, podrás diseñar accesorios únicos inspirados en Rumi, Mira, Zoey, Jinu, Derpy y otros personajes de la película.