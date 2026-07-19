4 ideas para hacer llaveros de los Saja Boys con foami y acrílico
Empieza este proyecto divertido para que tus hijos hagan sus propias manualidades en casa de sus personajes favoritos
Las manualidades inspiradas en KPop Demon Hunters son una excelente opción para estimular la creatividad de niños y adolescentes. Además, permiten crear accesorios únicos de sus personajes favoritos, como los Saja Boys.
Si en casa hay fans de los rivales de Las Guerreras KPop, estos llaveros de foami y acrílico pueden convertirse en una actividad divertida, económica y fácil de realizar. También son perfectos para decorar mochilas, estuches o llaves.
Paso a paso para hacer llaveros caseros de Saja Boy: 4 ideas únicas
Además de ser sencillos de elaborar, los llaveros de los Saja Boys ayudan a desarrollar la imaginación y las habilidades manuales. Este tipo de proyectos son ideales para disfrutar en familia durante una tarde creativa.
- 1. Llavero con el rostro de tu Saja Boy favorito: Este diseño es perfecto para recrear a tu integrante favorito de los Saja Boys de forma sencilla y llamativa.
Dibuja en foami la silueta del personaje que más te guste. Recorta el cabello, los ojos y los accesorios por separado para crear un efecto de capas.
Para lograr un acabado más resistente y brillante, coloca una pieza de acrílico transparente sobre el diseño.
Este detalle protegerá la manualidad y hará que los colores resalten mucho más.
- 2. Mini llavero estilo chibi: Los personajes estilo chibi son una de las tendencias favoritas entre los fans del K-pop.
Dibuja una versión pequeña y adorable de los Saja Boys sobre foami. Después, agrega detalles con pintura acrílica para personalizar cada personaje.
Añade una base de acrílico para aumentar la durabilidad del llavero y mejorar su apariencia.
Este modelo es ideal para quienes prefieren accesorios pequeños y fáciles de llevar.
- 3. Llavero con logo inspirado en KPop Demon Hunters: Si prefieres un accesorio más discreto, puedes crear un llavero inspirado en el logo de los Saja Boys.
Recorta el diseño en foami y decóralo con colores metálicos, diamantina o efectos brillantes.
Después, añade una capa de acrílico para conseguir un acabado más profesional y duradero.
Este tipo de llavero luce muy bien en mochilas, bolsos y estuches escolares.
- 4. Llavero con efecto transparente: Una de las ideas más populares en Pinterest consiste en utilizar una base de acrílico transparente con detalles de foami en relieve.
El resultado es un llavero moderno, ligero y muy llamativo para cualquier colección de merch de KPop Demon Hunters.
Esta técnica permite crear diseños originales y personalizados con un estilo elegante y actual.
Además, es una excelente opción para regalar a otros fans de la serie.
Materiales que necesitas para hacer llaveros de KPop Demon Hunters
Para crear estos llaveros de KPop Demon Hunters necesitarás materiales económicos y fáciles de conseguir.
- Reúne foami de colores, láminas de acrílico transparente, marcadores permanentes, tijeras, silicón caliente (con supervisión de un adulto), argollas para llavero y pinturas acrílicas.