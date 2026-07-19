4 ideas para hacer llaveros de los Saja Boys con foami y acrílico

Las manualidades inspiradas en KPop Demon Hunters son una excelente opción para estimular la creatividad de niños y adolescentes. Además, permiten crear accesorios únicos de sus personajes favoritos, como los Saja Boys.

Si en casa hay fans de los rivales de Las Guerreras KPop, estos llaveros de foami y acrílico pueden convertirse en una actividad divertida, económica y fácil de realizar. También son perfectos para decorar mochilas, estuches o llaves.

Paso a paso para hacer llaveros caseros de Saja Boy: 4 ideas únicas

Además de ser sencillos de elaborar, los llaveros de los Saja Boys ayudan a desarrollar la imaginación y las habilidades manuales. Este tipo de proyectos son ideales para disfrutar en familia durante una tarde creativa.



1. Llavero con el rostro de tu Saja Boy favorito: Este diseño es perfecto para recrear a tu integrante favorito de los Saja Boys de forma sencilla y llamativa.

Dibuja en foami la silueta del personaje que más te guste. Recorta el cabello, los ojos y los accesorios por separado para crear un efecto de capas.

Paso a paso para hacer los llaveros caseros de Saja Boys.|(ESPECIAL/Generado con la Inteligencia Artificial de Gemini)

Para lograr un acabado más resistente y brillante, coloca una pieza de acrílico transparente sobre el diseño.

Este detalle protegerá la manualidad y hará que los colores resalten mucho más.



2. Mini llavero estilo chibi: Los personajes estilo chibi son una de las tendencias favoritas entre los fans del K-pop.

Dibuja una versión pequeña y adorable de los Saja Boys sobre foami. Después, agrega detalles con pintura acrílica para personalizar cada personaje.



Añade una base de acrílico para aumentar la durabilidad del llavero y mejorar su apariencia.

Este modelo es ideal para quienes prefieren accesorios pequeños y fáciles de llevar.



3. Llavero con logo inspirado en KPop Demon Hunters: Si prefieres un accesorio más discreto, puedes crear un llavero inspirado en el logo de los Saja Boys.

Recorta el diseño en foami y decóralo con colores metálicos, diamantina o efectos brillantes.

Después, añade una capa de acrílico para conseguir un acabado más profesional y duradero.

Este tipo de llavero luce muy bien en mochilas, bolsos y estuches escolares.



4. Llavero con efecto transparente: Una de las ideas más populares en Pinterest consiste en utilizar una base de acrílico transparente con detalles de foami en relieve.

El resultado es un llavero moderno, ligero y muy llamativo para cualquier colección de merch de KPop Demon Hunters.

Esta técnica permite crear diseños originales y personalizados con un estilo elegante y actual.

Además, es una excelente opción para regalar a otros fans de la serie.

Materiales que necesitas para hacer llaveros de KPop Demon Hunters

Para crear estos llaveros de KPop Demon Hunters necesitarás materiales económicos y fáciles de conseguir.

