6 modelos de botas vaqueras en TENDENCIA para esta primavera 2026; son bohemias y las puedes combinar con vestidos

Este año las tendencias se van renovando y aunque parezca extraño las botas vaqueras serán el calzado más usado gracias a su versatilidad, pues se puede usar con cualquier prenda, desde jeans de mezclilla hasta faldas o vestidos.

Estilos de botas vaqueras para usar con vestido

Botas con tacón pequeño: Si buscas comodidad este tipo de botas son perfectas gracias al tipo de tacón, además el café combina con muchos colores y puedes hacer muchos outfits.

Botas con girasoles: El toque de las flores hace que este modelo de botas vaqueras sea único y en conjunto con la punta del calzado se ve femenino.

|Crédito: Pinterest | Pexels

Botas con brillos: Si te encanta brillar opta por unas botas con pequeños brillos, si quieres que luzcan a la perfección, elige un modelo que NO tenga brillos exagerados, sino sutiles.

Botas con punta cuadrada: Para las mujeres que quieren sentirse cómodas esta es la opción ideal. La punta cuadrada hará que no te canses y el tacón pequeño de la un plus.

|Crédito: Pinterest

Botas vaqueras blancas: Si te gusta lucir aesthetic, este modelo de botas es perfecto gracias al color blanco aperlado y el tacón oscuro que hace contraste.

Botas verde olivo: ¿Buscas algo más creativo? Este tipo de botas es perfecto, además de que el verde olivo es uno de los colores más buscados en esta primavera 2026.

|Crédito: Pinterest

¿Cómo combinas mi botas vaqueras?

Uno de los beneficios más grandes de las botas vaqueras es que son perfectas para combinar con cualquier prenda. Puedes llevar un estilo bohemio con falda larga y chaleco de mezclilla. Algo más sensual se puede combinar con un vestido de vinipiel con flequillo o también con un short de mezclilla clásico. Si tu estilo es más natural te sugerimos usar tus botas vaqueras con jeans de mezclilla.