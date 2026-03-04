8 diseños de uñas de girasoles para primavera 2026; son aesthetic, sencillas y modernas

La primavera 2026 es el pretexto perfecto para presumir un manicure inspirado en tus flores favoritas. A continuación te compartiremos algunos diseños por si tienes ganas de unas uñas de girasoles. El amarillo es un color vibrante y lleno de vida, perfecto para la temporada de calor. Las siguientes ideas son aesthetic y bonitas, pero también sencillas.

8 ideas de uñas de girasoles para primavera 2026

|Crédito: Instagram. @nailykayley

1. Con toques de dorado

Arrancamos la lista con un diseño de trazos sofisticados que mezclan el amarillo con el blanco. La base es transparente para no sobrecargar el resultado y, además, tiene algunos toques de dorado de manera "descuidada".

2. Con amarillo mantequilla

|Crédito: Instagram. @beautifiedrenae

En ese diseño se hizo una hermosa combinación entre el 'butter yellow' de las puntas y el amarillo vibrante de los girasoles en otras uñas. Los puntitos blancos le dan un toque más aesthetic y romántico.

3. Puntas francesas, pero con girasoles

|Crédito: Instagram. @paiwaloves

Una idea que nos fascinó por su originalidad: solo tienen color las puntas de las uñas, como en la manicura francesa, pero en lugar de una tonalidad sólida tenemos dibujos de girasoles.

4. Con café

|Crédito: Instagram. @leannehaycocknails

Es mucho más sobrio y combinable este diseño, cuyo tono marrón en el centro de los girasoles coincide con el tono uniforme en algunas uñas. Los dibujos tienen una base transparente.

5. Uñas de girasoles miniatura

Aquí los girasoles tienen un poquito menos de detalle pero son más discretos por su tamaño. La idea también es muy buena para combinar con tus outfits de oficina, pues predomina el uso de nude y blanco.

6. Con polka dots

|Crédito: Instagram. @friendsnails_hailey

Esta es otra manera en que se puede añadir puntitos blancos para complementar los dibujos de girasoles en las uñas. Otro detalle súper bonito es que las puntas de algunas uñas tienen una franja blanca y una línea amarilla.

7. Amarillo vibrante

Una opción que no escatimó en el uso de amarillo intenso, pero de una manera muy equilibrada, fresca y controlada. Las uñas con dibujos de flores tienen fondo transparente para no sobrecargar el resultado.

8. Con verde oscuro

|Crédito: Instagram. @the_nail_stallion

Finalizamos la lista con un diseño contrastante. Por un lado tenemos uñas de girasoles sobre fondo transparente, y se distinguen de las uñas completamente pintadas de verde oscuro.