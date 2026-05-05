La carnita asada es uno de los platillos más representativos de México, sobre todo en los estados del norte, donde se tiene que hacer mínimo una vez por semana. Pero lo que muy pocas personas saben es lo de frotar el asador con un hielo antes de poner la carne, para limpiarlo y otros beneficios al momento de degustarla. Con estos tacos de pollo al chipotle se te hará agua la boca.

El método de la cebolla para limpiar el asador antes de poner la carne quedó atrás, pues con este nuevo truco no solo le quitará los restos de días o semanas atrás, sino que le dará un sabor diferente al asado y así cautivará a tu familia o invitados. Conoce las 9 ideas para saber qué comer hoy: no te estreses, son fáciles y te chuparás los dedos.

Por qué siempre frotar un hielo en el asador antes de poner tu carne|IA

Los beneficios de frotar el asador con un hielo

En primer lugar, el gran beneficio del método del hielo es que limpiará los restos de grasa, ceniza y pedazos de carne que quedaron del asado anterior. Este truco es de los mejores, ya que desprenderá la suciedad sin necesidad de raspar la parrilla, que a la postre podía desgastarla.

Además, el quitar los restos carbonizados de la parrilla ayudará a que la carne tenga buen sabor y no un amargo por culpa de estos residuos. Asimismo, el trozo de proteína no se pegará y tendrá mejor cocción, para así lograr enamorar el paladar de tu familia e invitados.

Los pasos a seguir para que el método del hielo sea efectivo

Para lograr que el método del hielo sea efectivo, se requiere seguir varios pasos, pues no solo es frotar el agua en estado sólido, ya que en primera instancia se necesita que la parrilla esté caliente. Después de que veas que comience a humear por los restos de carne, es momento de aplicar ese truco.

Cabe mencionar que el hielo se deberá pasar por toda la parrilla, para después retirar los residuos con una espátula o papel. Será entonces cuando podrás colocar la carne y tener el mejor asado del condado.