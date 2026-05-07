Las lámparas de pie son muy versátiles, pues se ven bien en cualquier espacio de la casa, como sala, habitaciones, estudios e incluso pasillos. Pero todo tiene un final y, si la tuya ya cumplió con su ciclo, la puedes reciclar con estas 5 ideas y convertirla en algo más aesthetic para el hogar. Por qué siempre frotar un hielo en el asador antes de poner tu carne.

De acuerdo con un artículo del portal Illlux Dineña Tu Ambiente, este tipo de lámparas son fáciles de mover de un lado a otro, sin la necesidad de cambiar la iluminación de tu techo. Lo mejor de todo es que no requieren de instalación, pues solo necesitas ponerla en el lugar adecuado y enchufarla. Conoce el material que reemplaza por completo la esponja de cocina para lavar los trastes: es más saludable.

Las ideas para reciclar las lámparas de pie

1. Soporte de plantas: Si tu lámpara de pie “murió”, pero te gusta el diseño y combina con el espacio de tu casa, no es necesario retirarla, ya que la puedes utilizar como soporte de plantas. Convierte ese rinconcito en un área verde con especies colgantes, que caerán y se enredarán en el tubo del dispositivo.

4 ideas para reciclar las lámparas de pie y convertirlas en algo más aesthetic para tu casa|Pinterest

2. Diseño bohemio: Utiliza la estructura o el tubo de tu lámpara de pie para envolverla con cuerdas o fibras naturales y así tener una decoración estilo bohemio que puedes poner en la terraza, patio o jardín.

4 ideas para reciclar las lámparas de pie y convertirlas en algo más aesthetic para tu casa|IA

3. Lámpara floral: Después de la vida de tu lámpara, decora la pantalla y úsala para poner flores, tanto artificiales como naturales, y así darle un toque romántico al espacio de tu casa, tal como en la foto de Pinterest.

4 ideas para reciclar las lámparas de pie y convertirlas en algo más aesthetic para tu casa|Pinterest

4. Perchero: La estructura o tubo de tu lámpara puede tener otro uso, como lo es el de un perchero. Para ello, hay que añadir ganchos ligeros. Cabe mencionar que, debido a la fragilidad, solo se podrán colgar bolsos, sombreros y uno que otro accesorio.