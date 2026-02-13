3 plantas de interior que hacen que tu casa se sienta más calmada y además se ven lindas

Si sientes que a la decoración de tu casa le hace falta algo, pero no sabes qué es, quizá necesitas tener plantas que inunden el ambiente de tranquilidad y hagan que los espacios se vean preciosos. Y para conseguirlo, hay varias especies que son perfectas por su delicadeza y lo sencillo que resulta cuidarlas.

Lirio de la paz

El lirio de la paz es conocido por su elegante apariencia y lo bien que se adapta a las decoraciones minimalistas, razón por la que muchas personas tienen al menos una en su hogar. Además, en el Feng Shui se considera que este tipo de plantas son excelentes para usarse como imanes de la buena suerte y prosperidad.

El mejor lugar para ponerlo es en la entrada, ya que así le abrirá la puerta a nuevas oportunidades y armonizará las habitaciones al instante, según explica Homes and Gardens. Eso sí, se recomienda darle un mantenimiento minucioso y hacer que siempre esté en buen estado, para así evitar efectos adversos.

Planta serpiente para darle armonía al hogar

También conocida como "lengua de suegra", esta es una de las plantas que tiene efectos armonizadores y muchos no lo saben. Es ideal para los que prefieren los detalles delicados y quieren adornar su casa apenas con un toque de color (además de que sus cuidados son relativamente sencillos).

Para "proteger" tu hogar de malas energías, lo mejor es poner las macetas en los lugares donde pases más tiempo, ya que de esta manera todas sus bondades se expandirán hacia ti, explica el sitio especializado Natures Colours. Y por si fuera poco, se adapta bien a casi cualquier ambiente, así que no tendrás que preocuparte por nada.

Planta "araña"

Si no tienes tanto espacio para poner plantas, pero sí quieres tener al menos un par para respirar aire tranquilo y que se vea bonito en todo momento, la planta "araña" es la mejor opción. Por sus hojas largas que caen en curva por su peso, sirve muy bien para usarse con macetas colgantes y genera una atmósfera relajada casi al instante.

En el Feng Shui, se considera que esta especie es símbolo de prosperidad y abundancia. De acuerdo con información de Home Harmonising, se recomienda ponerlas cerca de fuentes de iluminación directa para maximizar sus efectos positivos e inundar el hogar de energías buenas.