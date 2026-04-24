Las uñas en tono verde son la tendencia en esta primavera 2026, las cuales puedes llevar en diferentes estilos, así como en la forma que más te guste o le vaya bien al tipo de dedos. Por lo anterior, traemos para ti estos 5 colores que puedes usar en tu próxima manicura y estar a la moda. Estos son los 4 ejemplos de acrílicas que se ven hermosas en mayo de este año y son ideales para estilizar manos.

Para tu próximo diseño de uñas puedes usar diferentes tonos de esmalte, desde un verde menta, agua y abeto hasta un pastel, pero el que marca tendencia durante esta temporada es el wasabi, según un artículo del portal Clara. Este color le aporta frescura y personalidad a tu diseño. Decoración de manicura: las 3 últimas y hermosas tendencias para abril de 2026.

Los tonos verdes en uñas

1. Wasabi: Este tono de verse se asimila al de la salvia y es tendencia en el mundo de la manicura, ya que aporta a los diseños de uñas elegancia y versatilidad. Asimismo, se caracteriza por ser más luminoso y vibrante. Cabe destacar que este color también estará a la moda tanto en prendas como en accesorios.

5 tonos de verde para uñas; quedan perfectas para la primavera 2026|Pinterest

2. Esmeralda: Un tono que en uñas da un toque de lujo, pero a la misma vez de sobriedad. Este color se asocia a las mujeres mayores, pero también lo pueden llevar las más jóvenes con diferentes diseños.

5 tonos de verde para uñas; quedan perfectas para la primavera 2026|Pinterest

3. Limón: El conjunto de los colores verde con el amarillo mantequilla da por resultado este tono, que le dará un toque brillante a tus uñas.

5 tonos de verde para uñas; quedan perfectas para la primavera 2026|Pinterest

4. Menta: Este tono es uno de los incondicionales durante la primavera, ya que le dará a tus uñas frescura y elegancia.

5 tonos de verde para uñas; quedan perfectas para la primavera 2026|Pinterest

5. Pastel: Este tipo de uñas es ideal para esta primavera y el verano, ya que realzan el bronceado. Además, aportan frescura y elegancia.