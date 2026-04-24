El mundo de las uñas es vasto y existen miles de diseños por los cuales te puedes decidir para ir a tu próxima cita al salón de belleza o tú misma hacértelas, pero hay uno que puede sorprender a más de uno, sobre todo a los más pequeños, ya que son inspiradas en K-Pop Demon Hunters, película de la cual también puedes hacer juguetes para regalar el Día del Niño y la Niña 2026.

K-Pop Demon Hunters es una película infantil que ha cautivado tanto a niños como adultos, por lo que merecía tener sus diseños de uñas. Es una buena idea para las maestras de preescolar y primaria, así como las madres de familia o para toda aquella que sea admiradora de este filme infantil. Conoce los 5 tonos de verde para manicura; quedan perfectos para la primavera 2026.

Cabe mencionar que estos diseños de uñas no tendrán la estampa o imagen de los personajes principales, sino los colores con los que se identifican a los principales personajes. No obstante, puedes pegar una estampa con su imagen para así explicar en cuál te basaste.

Los 8 tonos inspirados en K-Pop Demon Hunters

1. Rosa: Se le identifica este tono a Rumi, quien es considerada la líder de la película.

8 tonos de uñas inspiradas en K-Pop Demon Hunters: no necesitas ser experto|Pinterest

2. Rojo: Este tono se le asocia a Mira, quien es la más rebelde de los 3 personajes principales.

8 tonos de uñas inspiradas en K-Pop Demon Hunters: no necesitas ser experto|Pinterest

3. Azul: La más tranquila del grupo es Zoey, a quien se le identifica con este tono.

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4. Magenta: A Rumi también se le asocia con este color, debido a su actitud intensa y estilo agresivo.

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5. Morado: Con un toque de misterio se le ve a Mira, por lo que se le asocia con este tono.

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6. Gris: Debido a que Zoey es la más tranquila de las 3, le queda bien el gris, que genera calma y equilibrio.

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7. Plateado: A Zoey también se le puede asociar con el plateado, que tiene como significado inteligencia y precisión.

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8. Negro: A este color se le asocia con la rebeldía y el estilo fuerte, tal y como es Mira en la película infantil.