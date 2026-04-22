7 alimentos que no debes darle de comer a tu perro porque son PELIGROSOS para su salud
Aunque muchos veterinarios y expertos en animales recomiendan darles de comer solamente croquetas a los perros, algunos caninos suelen ingerir otro tipo de alimentos, pero cuidado, porque podrían ser peligrosos
Los perros han sido catalogados como los mejores amigos del hombre, estos animalitos son seres vivos curiosos por mera naturaleza, y esta misma característica puede hacer que lleguen a ingerir alimentos que no son ideales para ellos; es por ello que aquí te diremos cuáles son los 7 alimentos que debes evitar darles de comer a los caninos porque son muy peligrosos.
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Chocolate
Uno de los alimentos que por nada debes darle de comer a tu perro es el chocolate, y es que esta golosina que es muy preferida entre los seres humanos contiene teobromina, la cual es una sustancia que los perritos metabolizan de manera lenta, y esto trae como consecuencia la acumulación tóxica en sus sistema; de hecho, pequeños o grandes pedazos de chocolate podrían traer como consecuencia que tu mascota tenga convulsiones, ritmo cardíaco, temblores musculares, diarrea e incluso vómitos.
Uvas y pasas
Las pasas y uvas son alimentos super tóxicos para tus perros, y este este tipo de frutos traen como consecuencia que tu canino llegue a sufrir vómitos, letargo y diarrea; de hecho, otros de los síntomas más graves que podría experimentar tu mascota es dolor abdominal, insuficiencia renal y deshidratación.
Cebolla y Ajo
Tango el ajo como la cebolla, ya sean crudos, en polvo o cocidos, contienen compuestos que dañan los glóbulos rojos de los perros, y esto les provoca algo que se llama anemia hemolítica; donde los síntomas son: colapso, dificultades para respirar, dolor abdominal, diarrea, vómitos, debilidad y letargo.
Aguacate
Aunque el aguacate puede ser una de las frutas más recomendadas para los seres humanos, para los perritos no lo son; y es que este alimento contiene una sustancia llamada persina; la cual se centra en la piel del fruto, entonces, en caso de que tu perro la consuma podría sufrir vómitos, diarrea y malestar gastrointestinal, además, si se traga la semilla del aguacate podría provocarle asfixia u obstrucción intestinal.
Lácteos
Los perritos sí pueden tolerar pequeñas cantidades de lácteos, pero muchos canes son intolerantes a la lactosa, por lo que, esto significa que su sistema digestivo no puede descomponer de manera efectiva el azúcar de la leche, y sufren problemas como: náuseas, gases, vómitos, malestares abdominales y diarrea.
Semillas
Las semillas de frutas como la manzana y el durazno contienen cianuro, una sustancia que podría provocar intoxicación, náuseas, vómitos, temblores e incluso debilidad.
Almendras
Tampoco se recomiendan frutos secos como, almendras, las cuales pueden ocasionar problemas digestivos si es que se consumen en grandes cantidades.