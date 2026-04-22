7 alimentos que no debes darle de comer a tu perro porque son PELIGROSOS para su salud

Los perros han sido catalogados como los mejores amigos del hombre, estos animalitos son seres vivos curiosos por mera naturaleza, y esta misma característica puede hacer que lleguen a ingerir alimentos que no son ideales para ellos; es por ello que aquí te diremos cuáles son los 7 alimentos que debes evitar darles de comer a los caninos porque son muy peligrosos.

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Chocolate

Uno de los alimentos que por nada debes darle de comer a tu perro es el chocolate, y es que esta golosina que es muy preferida entre los seres humanos contiene teobromina, la cual es una sustancia que los perritos metabolizan de manera lenta, y esto trae como consecuencia la acumulación tóxica en sus sistema; de hecho, pequeños o grandes pedazos de chocolate podrían traer como consecuencia que tu mascota tenga convulsiones, ritmo cardíaco, temblores musculares, diarrea e incluso vómitos.

Uvas y pasas

Las pasas y uvas son alimentos super tóxicos para tus perros, y este este tipo de frutos traen como consecuencia que tu canino llegue a sufrir vómitos, letargo y diarrea; de hecho, otros de los síntomas más graves que podría experimentar tu mascota es dolor abdominal, insuficiencia renal y deshidratación.

Cebolla y Ajo

Tango el ajo como la cebolla, ya sean crudos, en polvo o cocidos, contienen compuestos que dañan los glóbulos rojos de los perros, y esto les provoca algo que se llama anemia hemolítica; donde los síntomas son: colapso, dificultades para respirar, dolor abdominal, diarrea, vómitos, debilidad y letargo.

|Foto de Amar Preciado/Samson Katt

Aguacate

Aunque el aguacate puede ser una de las frutas más recomendadas para los seres humanos, para los perritos no lo son; y es que este alimento contiene una sustancia llamada persina; la cual se centra en la piel del fruto, entonces, en caso de que tu perro la consuma podría sufrir vómitos, diarrea y malestar gastrointestinal, además, si se traga la semilla del aguacate podría provocarle asfixia u obstrucción intestinal.

Lácteos

Los perritos sí pueden tolerar pequeñas cantidades de lácteos, pero muchos canes son intolerantes a la lactosa, por lo que, esto significa que su sistema digestivo no puede descomponer de manera efectiva el azúcar de la leche, y sufren problemas como: náuseas, gases, vómitos, malestares abdominales y diarrea.

Semillas

Las semillas de frutas como la manzana y el durazno contienen cianuro, una sustancia que podría provocar intoxicación, náuseas, vómitos, temblores e incluso debilidad.

Almendras

Tampoco se recomiendan frutos secos como, almendras, las cuales pueden ocasionar problemas digestivos si es que se consumen en grandes cantidades.

