Filtran NUEVAS FOTOS de los hijos de Luis Miguel: ¿Real o IA? en los dos casos lucen GUAPÍSIMOS

Lo que por años fue un secreto cuidadosamente protegido, hoy vuelve a colocarse como tendencia en las redes sociales, ya que, tras darse a conocer la imagen del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, se han difundido nuevas supuestas fotografías del primogénito de la famosa expareja, lo que ha causado asombro entre el público.

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En las últimas horas el nombre de Miguel Gallego Arámbula se ha convertido en tema de conversación digital, debido a unas imágenes que se difundieron en la red, donde aparentemente corresponderían a él y a su hermano Daniel. Sin embargo, se desconoce su autenticidad, por lo que algunos señalan que podría tratarse de material creado con Inteligencia Artificial.

Cabe recordar que Miguel y Daniel fueron captados por las cámaras de Ventaneando en el aeropuerto de la Ciudad de México donde estaban acompañados por la actriz, sin embargo, al ver la presencia de los medios desidieron cuidarse y abordar por otra entrada, en ese momento solo se pudo mostrar el rostro de Miguel por ser mayor de edad, mientras que la imagen de Daniel se protegío por aun no tener la mayoría de edad, sin embargo, estas imágenes que se difundieron en redes sociales estarían mostrando el supuesto y verdadero rostro del hijo menor de la actriz. En esta fotografía aparentemente los hermanos estarían posando juntos y al ver esta unión seguidores aseguran que los dos se parecen completamente a Arámbula.

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¿Cómo luce el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Asimismo, se han presentado otras imágenes más enfocadas a Miguel, quien tiene el mismo estilo que el de su padre, tanto en la vestimenta como en la forma de peinarse, Hasta el momento se ha puesto en duda su origen de estas fotos a causa de que se ha revelado que los hermanos Gallego Arámbula no cuentan con redes sociales y cuidan mucho su vida personal. Por otro lado hay quienes aseguran que las fotos son realmente auténticas, ya que, tienen los mismos rasgos de sus famosos padres.

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