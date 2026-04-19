Los 7 cambios claves que mejoran tu piel en una semana
Mejorar la salud y la estética de tu piel puede ser más sencillo de lo que parece; descubre cuáles son los cambios recomendados por expertos en cuidado
Transfrormar tu rostro en solo siete días es posible, gracias a los 7 cambios clave que te ayudarán a mejorar la salud y la apariencia de tu piel, justo a tiempo para ese evento importante o para el reset que tanto habías esperado.
Aunque los expertos advierten que los cambios profundos y permanentes toman más tiempo, también hay algunos ajustes estratégicos que se pueden llevar a cabo para mejorar drásticamente la textura, hidratación y luminosidad del rostro.
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Los 7 cambios que mejoran tu piel en 7 días
- Hidratación constante
Procura beber al menos dos litros de agua al día y también aplica tu crema hidratante sobre la piel ligeramente hpumeda para así "atrapar" el aguay lograr un efecto de relleno inmediato.
- Dile adiós al azúcar procesada
El azúcar es la causante de un proceso llamado glicación, que daña el colágeno y hace que la piel se vea inflamada y cansada.
Procura eliminar los dulces y los refrescos durante los próximos siente días para notar una reducción de rojeces e hinchazón.
- Cambia la funda de tu almohada
Las bacterias y el aceite acumulado en tu almohada son tus enemigos, cambia la funda por una de algodón o sea limpia cada tres o cuatro días.
- Drenaje linfático manual
Dedica al menos tres minutos cada noche a realizar masajes suaves que vayan desde el centro del rostro hacia afuera y hacia el cuello para reducir la retención de líquidos.
- Doble limpieza nocturna
A pesar de que no uses maquillaje, emplea un bálsamo oleoso seguido de un gel limpiador todas las noches. Al tercer día verás que tus poros están más pequeos y la textura de tu piel es más lisa.
- Cena ligero y temprano
Evita la digestión pesada que afecta la calidad del sueño y la regeneración celular.
- Uso estratégico de mascarillas
El día cuatro de la semana aplica una mascarilla de arcilla paralimpiar impureszas y elo día seis una de tejido ultrahidratante, para limpiar y nutrir tu piel.