Los 7 cambios claves que mejoran tu piel en una semana

Transfrormar tu rostro en solo siete días es posible, gracias a los 7 cambios clave que te ayudarán a mejorar la salud y la apariencia de tu piel, justo a tiempo para ese evento importante o para el reset que tanto habías esperado.

Aunque los expertos advierten que los cambios profundos y permanentes toman más tiempo, también hay algunos ajustes estratégicos que se pueden llevar a cabo para mejorar drásticamente la textura, hidratación y luminosidad del rostro.

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Los 7 cambios que mejoran tu piel en 7 días

Hidratación constante

Procura beber al menos dos litros de agua al día y también aplica tu crema hidratante sobre la piel ligeramente hpumeda para así "atrapar" el aguay lograr un efecto de relleno inmediato.

Dile adiós al azúcar procesada

El azúcar es la causante de un proceso llamado glicación, que daña el colágeno y hace que la piel se vea inflamada y cansada.

Procura eliminar los dulces y los refrescos durante los próximos siente días para notar una reducción de rojeces e hinchazón.

Estos son los cambios con los que tu piel mejorará en 7 días|Pexels: cottonbro studio

Cambia la funda de tu almohada

Las bacterias y el aceite acumulado en tu almohada son tus enemigos, cambia la funda por una de algodón o sea limpia cada tres o cuatro días.

Drenaje linfático manual

Dedica al menos tres minutos cada noche a realizar masajes suaves que vayan desde el centro del rostro hacia afuera y hacia el cuello para reducir la retención de líquidos.

Doble limpieza nocturna

A pesar de que no uses maquillaje, emplea un bálsamo oleoso seguido de un gel limpiador todas las noches. Al tercer día verás que tus poros están más pequeos y la textura de tu piel es más lisa.

Los cambios que harán que tu piel se vea mejor en solo una semana|Pexels: Moni Rathnak

Cena ligero y temprano

Evita la digestión pesada que afecta la calidad del sueño y la regeneración celular.

Uso estratégico de mascarillas

El día cuatro de la semana aplica una mascarilla de arcilla paralimpiar impureszas y elo día seis una de tejido ultrahidratante, para limpiar y nutrir tu piel.