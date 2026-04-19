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7 soluciones para cuando tu piel se ve opaca

Conoce cuáles son las 7 soluciones para cuando tu piel se ve opaca y cómo puedes prevenir este tipo de acabado sin gastar en productos muy costosos

7 soluciones para cuando tu piel se ve opaca
7 soluciones para cuando tu piel se ve opaca|Pexels: o a BOOM 💥 Photography

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

La piel opaca no es nada atractiva y suele significar que tu rostro ha perdido su brillo natural. La falta deluminosidad puede deberse al estrés, a la contaminación o a loa acumulación de células muertas.

Para poder recuperar ese aspecto saludable, solo debemos seguir una rutina sencilla de 7 pasos que cambiarán por completo nuestra imagen y nos hará lucir jóvenes y saludables.

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Las 7 soluciones cuando tu piel se ve opaca

  • La doble limpieza no es negociable

No solo basta con quitarse el maquillaje, también debes usr un limpiador a base de aceite, seguido de uno con base de agua, así te asegurarás que los poros estén libres de partículas de contaminación y de restos ded protector solar que tienden a apagar el brillo del rostro.

  • Exfoliación química

Sustituye los exfoliantes de grano agresivo y mejor utiliza ácidos como el salicílico. Este te ayudará a disover las células muertas suavemente y a revelar una capa de piel nueva y luminosa al instante.

Los pasos de cuidado que le quitan lo opaca a la piel
Los pasos de cuidado que le quitan lo opaca a la piel|Pexels: Shiny Diamond

  • Vitamina C o el shot de energía

Es un antioxidante, conocido como el estándar de oro para el brillo. Aplica un suero de Vitamina C por las mañanas, no solo unifica el tono, sino que también aclara manchas.

  • Hiratación profunda

A veces la opacidad corresponde a deshidratación. Aplica una crema o gel hidratante que contenga ácido hialurónico.

  • Masajes faciales

Cuando apliques tu crema hidratante, dedica al menos un par de minutos a un masaje en el rostro,preferentemente con mivmientos ascendentes, para estimular el flujo sanguíneo y el drenaje linfático.

Hábitos como el sueño, mejoran el brillo de la piel
Hábitos como el sueño, mejoran el brillo de la piel|Pexels: mehrab zahedbeigi

  • Agrega protector solar

El sol es el principal responsable de la textura irregular en el rostro y del tono cenizo. Utiliza un FPS 50 diariamente para prevenir el daño oxidativo y las manchas o el paño.

  • Prioriza el beuty sleep

Durante la noche, tu piel entra en modo regenerativo. Si no duermes lo suficiente es porque los niveles de cortisol suben y la barrera cutánea se debilita. Un buen descanso es el mejor iluminador que puedes conseguir.

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