7 soluciones para cuando tu piel se ve opaca

La piel opaca no es nada atractiva y suele significar que tu rostro ha perdido su brillo natural. La falta deluminosidad puede deberse al estrés, a la contaminación o a loa acumulación de células muertas.

Para poder recuperar ese aspecto saludable, solo debemos seguir una rutina sencilla de 7 pasos que cambiarán por completo nuestra imagen y nos hará lucir jóvenes y saludables.

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Las 7 soluciones cuando tu piel se ve opaca

La doble limpieza no es negociable

No solo basta con quitarse el maquillaje, también debes usr un limpiador a base de aceite, seguido de uno con base de agua, así te asegurarás que los poros estén libres de partículas de contaminación y de restos ded protector solar que tienden a apagar el brillo del rostro.

Exfoliación química

Sustituye los exfoliantes de grano agresivo y mejor utiliza ácidos como el salicílico. Este te ayudará a disover las células muertas suavemente y a revelar una capa de piel nueva y luminosa al instante.

Los pasos de cuidado que le quitan lo opaca a la piel|Pexels: Shiny Diamond

Vitamina C o el shot de energía

Es un antioxidante, conocido como el estándar de oro para el brillo. Aplica un suero de Vitamina C por las mañanas, no solo unifica el tono, sino que también aclara manchas.

Hiratación profunda

A veces la opacidad corresponde a deshidratación. Aplica una crema o gel hidratante que contenga ácido hialurónico.

Masajes faciales

Cuando apliques tu crema hidratante, dedica al menos un par de minutos a un masaje en el rostro,preferentemente con mivmientos ascendentes, para estimular el flujo sanguíneo y el drenaje linfático.

Hábitos como el sueño, mejoran el brillo de la piel|Pexels: mehrab zahedbeigi

Agrega protector solar

El sol es el principal responsable de la textura irregular en el rostro y del tono cenizo. Utiliza un FPS 50 diariamente para prevenir el daño oxidativo y las manchas o el paño.

Prioriza el beuty sleep

Durante la noche, tu piel entra en modo regenerativo. Si no duermes lo suficiente es porque los niveles de cortisol suben y la barrera cutánea se debilita. Un buen descanso es el mejor iluminador que puedes conseguir.

