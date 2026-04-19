7 soluciones para cuando tu piel se ve opaca
Conoce cuáles son las 7 soluciones para cuando tu piel se ve opaca y cómo puedes prevenir este tipo de acabado sin gastar en productos muy costosos
La piel opaca no es nada atractiva y suele significar que tu rostro ha perdido su brillo natural. La falta deluminosidad puede deberse al estrés, a la contaminación o a loa acumulación de células muertas.
Para poder recuperar ese aspecto saludable, solo debemos seguir una rutina sencilla de 7 pasos que cambiarán por completo nuestra imagen y nos hará lucir jóvenes y saludables.
Ernesto D’Alessio respalda a Marichelo tras su separación con Jorge: “Nada cambia, cuñis”
Las 7 soluciones cuando tu piel se ve opaca
- La doble limpieza no es negociable
No solo basta con quitarse el maquillaje, también debes usr un limpiador a base de aceite, seguido de uno con base de agua, así te asegurarás que los poros estén libres de partículas de contaminación y de restos ded protector solar que tienden a apagar el brillo del rostro.
- Exfoliación química
Sustituye los exfoliantes de grano agresivo y mejor utiliza ácidos como el salicílico. Este te ayudará a disover las células muertas suavemente y a revelar una capa de piel nueva y luminosa al instante.
- Vitamina C o el shot de energía
Es un antioxidante, conocido como el estándar de oro para el brillo. Aplica un suero de Vitamina C por las mañanas, no solo unifica el tono, sino que también aclara manchas.
- Hiratación profunda
A veces la opacidad corresponde a deshidratación. Aplica una crema o gel hidratante que contenga ácido hialurónico.
- Masajes faciales
Cuando apliques tu crema hidratante, dedica al menos un par de minutos a un masaje en el rostro,preferentemente con mivmientos ascendentes, para estimular el flujo sanguíneo y el drenaje linfático.
- Agrega protector solar
El sol es el principal responsable de la textura irregular en el rostro y del tono cenizo. Utiliza un FPS 50 diariamente para prevenir el daño oxidativo y las manchas o el paño.
- Prioriza el beuty sleep
Durante la noche, tu piel entra en modo regenerativo. Si no duermes lo suficiente es porque los niveles de cortisol suben y la barrera cutánea se debilita. Un buen descanso es el mejor iluminador que puedes conseguir.