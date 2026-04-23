7 cambios en tu cuarto que mejoran tu energía, según el Feng Shui

Para el Feng Shui, tu habitación es mucho más que el lugar en el que duermes, se trata de un santuario personal en el que tu cuerpo y tu mente se recuperan a nivel físico y energético de todo lo que atravesaron durante el día.

De acuerdo con esta filosofía oriental, la disposición de los objetos y la limpieza del entorno influirán directamente en tu descanso, tu estado de ánimo e incluso en la prosperidad que permites que llegue a tu vida.

Es por eso que pequeños ajustes en la decoración y el orden pueden crear ambientes llenos de serenidad y armonía; hoy te decimos cuáles son los cambios clave que elevarán tu energía.

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7 cambios que debes hacer en tu cuarto, según el Feng Shui

Libera el espacio debajo de la cama

Evita guardar cajas, zapatos o maletas. El aire y la energía deben circular libremente para que tengas un descanso profundo.

Ubica la cama en la posición de comando

Colócala de forma que puedas ver la puerta desde la cama, pero sin que estés directamente enfrente de ella, esto reducirá la ansiedad.

Estos son los cambios que debes hacer en tu habitación, según el Feng Shui|Pexels: Alina Vilchenko

Elige una cabecera sólida

Una cabecera firme, preferiblemente de madera o tapizada, brindará una sensación de seguridad, estabilidad y apoyo en todos los aspectos de tu vida.

No tengas tecnología ni trabajo

Los televisores, las laptops y los celulares, así como los escritorios, no deben estar en tu habitación o deben ser cubiertos durante la noche.

Cuidado con los espejos

No debes reflejarte mientras duermes, ya que pueden reborar la energía y ocasionar insomnio. Si tienes uno frente a la cama, intenta cubrirlo o moverlo.

Así puedes aplicar el Feng Shui en tu habitación para mejorar tu energía|Pexels: RDNE Stock project

Usa colores neutros y suaves

Elige tonos tierra, cremas o pasteles que te inviten a la calma. Los colores vibrantes como el rojo o el naranja son demasiado estimulantes para un descanso adecuado.

Agrega elementos que vengan en pares

Para poder fomentar una buena armonía, especialmente en pareja, usa dos mesas de noche, dos lámparas iguales y objetos de dos en dos para equilibrar la energía de ambos lados de la cama.

